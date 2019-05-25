Necati Saruhan kimdir? Egetürk TV sahib Necati Saruhan öldü mü?

Egetürk TV sahibi ve Saruhan Holding Başkanı Necati Saruhan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Peki Necati Saruhan kimdir? Necati Saruhan nereli ve kaç yaşında? Necati Saruhan’ın cenazesi, yarın Üsküdar Altunizade İlahiyat Cami’nde öğlen namazına müteakip kaldırılacak.

Saruhan Holding’in temeli, 1947 yılında Hakkı Saruhan'ın Rize'de açtığı mağaza ile atıldı. 1970 yılında Saruhan Ailesi'nin ikinci neslinin yeni bir vizyon geliştirerek İstanbul'da farklı alanlardaki girişimleri sayesinde daha kapsamlı bir yapı halini aldı. Alçak ve yüksek gerilimli elektrik malzemeleri satışıyla başlayan ticaret; elektrikli ev aletleri, endüstriyel temizlik makineleri, her türlü toz ve sıvı deterjanların ithalatıyla devam etti. 1985 yılına gelindiğinde, Saruhan Holding, Alman Fakir Hausgeräte ve Nilco markalarının Türkiye ve yakın coğrafyasının genel distribütörü oldu. Bu birliktelik bir süre sonra kurulacak ilk fabrikanın da zeminini oluşturdu. 1996 yılında Saruhan Holding, Çorlu'da kendine ait makine fabrikasını kurarak, Alman mühendislerle birlikte üretilen sanayi tipi temizlik makinelerini dünyaya ihraç etmeye başladı.