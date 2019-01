Necati Okay kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu belediye başkan adayı Necati Okay

Necati Okay AK Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Necati Okay’ın kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Necati Okay kimdir? İşte Necati Okay biyografisi...

Necati Okay kimdir?

1966 yılında Kahramanmaraş`ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş`ta Yüksek Öğrenimini İzmir 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi`nde tamamladı. Tekstil alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yaptı.

Ak Parti Merkez İlçe Teşkilatı`nın kurulduğu Kasım 2001`den 18 Ekim 2008 tarihine kadar 7 yıl Ak Parti Merkezi İlçe Başkan Yardımcılığı görevi yaptı. 18 Ekim 2008 tarihinde Ak Parti Merkez İlçe 3. Olağan Kongresinde, Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

7 Ocak 2012 tarihinde yapılan Ak Parti Merkez İlçe 4. Olağan Kongresi`nde 2. kez Merkez İlçe Başkanlığına seçildi. Genel Merkez Büyük Kongre delegesidir. Kahramanmaraş`ımızın Büyükşehir olması nedeniyle mevzuat gereği Ağustos 2013 tarihinde Merkez İlçe Başkanlığı görevini tamamladı.

Büyükşehir yapılanması nedeniyle kurulan Dulkadiroğlu İlçesinin İlk Belediye Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel yönetimler seçimleri ile Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığını kazanan Güven, halen görevine devam etmektedir.