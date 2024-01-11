Necati Çelik vefatının 14. yılında rahmetle anılıyor

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Müslümanların üzerine karabasan gibi çöküldüğü 28 Şubat sürecinde Millî Görüşün efsane lideri Necmettin Erbakan’ın kurduğu 54. Hükümet’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan ve zor yılları göğüsleyen Necati Çelik, büyük bir dava ve misyon adamı olarak hafızalardaki yerini koruyor. Muhafazakâr sendikacılığın da önde gelen isimlerinden olan Çelik, uzun yıllar boyunca da Hak-İş Genel Başkanlığı yapmıştı. Zorluklar karşısında yılmayan bir iradeye sahip olan ve karşılaştığı her güçlükte Müslümanca bir duruş sergileyen Çelik, dürüst ve samimi kişiliği ile biliniyordu. Tedavi gördüğü özel bir hastanede 11 Ocak 2009’da Hakk’a yürüyen Necati Çelik, evli ve iki çocuk babasıydı.