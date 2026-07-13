Necat Cellek kimdir? Necat Cellek hastalığı neydi neden öldü?
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Siirt’in Şirvan ilçesinde uzun senelerdir belediye başkanlığı görevini yürüten Necat Cellek hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından pek çok kişi, “Necat Cellek kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi?” sorularının cevabını araştırmaya başladı.
Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek’in İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2004 yılından bu yana Şirvan Belediye Başkanlığı görevinde bulunan AK Parti’li Cellek’in vefatının ardından, “Necat Cellek kimdir, hangi görevlerde bulundu, kaç yaşındaydı?” soruları araştırılmaya başlandı.
Necat Cellek kimdir?
Necat Cellek, 1966 yılında Siirt’in Şirvan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Şirvan’da, ortaokul ve liseyi ise Siirt’te tamamladı. Siyasi hayatına 1994 yılında il genel meclis üyesi olarak başlayan Cellek, daha sonra ilçe siyasetinde aktif görevler üstlendi.
Necat Cellek kaç yaşındaydı?
1 Ocak 1966 doğumlu olan Necat Cellek, 60 yaşındaydı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Cellek, İstanbul’da hayatını kaybetti.
Necat Cellek hangi görevlerde bulundu?
Necat Cellek, 1994 yılında yapılan mahalli idareler seçiminde İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 1999-2000 yılları arasında Fazilet Partisi Şirvan İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.
AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Şirvan Belediye Başkanı seçilen Cellek, 2009, 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde de yeniden belediye başkanlığı görevine getirildi.
Necat Cellek evli miydi?
Necat Cellek evli ve 10 çocuk babasıydı.
Necat Cellek neden vefat etti?
Necat Cellek, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’da tedavi görüyordu. Cellek’in hastalığı ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.