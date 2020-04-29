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Korona Virüs

Ne zamana kadar maske takılacak? | Sokağa ne zamana kadar maskeyle çıkılacak?

Ne zamana kadar maske takılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle herkesi sokağa maskeyle çıkması tavsiye ediliyor. Vatandaşlar “Hayat ne zaman normalleşecek?” , “Kaç ay daha maske takılacak?” , “Koronavirüs salgını nedeniyle kaç ay maske takılacak?” , “Sokağa çıkarken kaç ay daha maske takılacak?” , “Yeni normalleşme nedir?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, sokağa ne zamana kadar maskeyle çıkılacak?

2020-04-29 11:57:00 -
Ne zamana kadar maske takılacak? | Sokağa ne zamana kadar maskeyle çıkılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle maske en kıymetli korunma yollarından biri haline geldi. Yetkililer ve uzmanlar sokağa çıkarken herkesin maske kullanması gerektiğini belirtiyor. Peki, kaç ay daha maske takılarak sokağa çıkılacak?

Ne zamana kadar maske takılacak? | Sokağa ne zamana kadar maskeyle çıkılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca kişi sık sık “Ne zaman normale döneceğiz?” sorusunun cevabını merak ediyor. Uzmanlar ise artık “Yeni normal” kavramının yaşamlarımıza işlemesi gerektiğini altını çiziyor. Uzmanlar salgın kontrol altına alınsa bile vatandaşların sokağa maskesiz, sipersiz çıkmaması gerektiğini belirtiyor.

Elbette bu sürecin de ne kadar devam edileceği merak konusu. Aşının bulunmasının ve insanlara uygulanmasının uzun bir süre alacağı bu nedenle 2022 kışına kadar maske takmaktan vazgeçilmesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor.

 

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