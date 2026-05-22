Laikçi azınlığın hedefindeki müdür haklı çıktı

Eğitim camiasındaki kararlı duruşu ve ileri görüşlü projeleriyle tanınan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Necati Yener, son dönemde yaşanan gelişmelerle vizyoner yöneticiliğini bir kez daha kanıtladı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen menfur saldırılar, okul güvenliğinin önemini Türkiye gündemine taşırken, Yener’in yıllar önce Sivas’ta hayata geçirdiği güvenlik önlemlerinin ne kadar yerinde olduğu ortaya çıktı.

Necati Yener, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, bugün tartışılan güvenlik tedbirlerini çok önceden öngörerek somut adımlar atmıştı. Genç nesilleri her türlü dış tehditten korumayı amaçlayan Yener, Sivas Belediyesi ile stratejik bir iş birliğine imza atmıştı. Bu protokol kapsamında; il merkezindeki liseler, Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Okullar Bölgesi’nde görevlendirilmek üzere 30 güvenlik görevlisi tahsis edilmişti.

Eğitim hayatı boyunca görev yaptığı her kurumda yenilikçi projeleri ve disiplinli yönetim anlayışıyla dikkat çeken Necati Yener, özellikle Cağaloğlu’ndaki müdürlüğü döneminde laikçi azınlığın hedefinde olmasına rağmen tavizsiz duruşunu sürdürmüştü. Gençleri korumaya yönelik refleksleri ve devlet adamı kimliğiyle bilinen Yener’in, geçmişte attığı bu adımların günümüzdeki güvenlik ihtiyacına rehberlik etmesi, eğitim çevrelerinde “Yener yine haklı çıktı” yorumlarına neden oldu.

Görev yaptığı her kademede “önce güvenlik ve nitelikli eğitim” ilkesiyle hareket eden Yener, Sivas’taki uygulamasıyla sadece o dönemin değil, geleceğin de ihtiyaçlarını analiz ettiğini göstermişti. Bugün Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılar sonrası alınması planlanan önlemlerin, Yener’in yıllar önce uyguladığı modelle benzerlik taşıması, onun eğitimdeki stratejik öngörüsünü bir kez daha tescilledi.