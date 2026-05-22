Sıcak gelişme: Türkiye'ye Galatasaray'ın Icardi planını Dursun Özbek açıkladı! Kritik teklif masada

Galatasaray'da birçok rekora imza atan Mauro Icardi'nin geleceği netlik kazanıyor. Sarı kırmızılı ekip Icardi'ye teklifi yaptı ve yanıt vermesini bekliyor. Konu hakkında HT Spor'a konuşan başkan Dursun Özbek, "Icardi çok önemli bir futbolcumuz. Geldiği günden beri Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdi. Şampiyonluklarda çok büyük katkısı var. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da hak ettiği sevgiyi, saygıyı da gördü. Kendisinin de böyle düşündüğünü biliyorum. O da Galatasaray'ı çok seviyor. Tabi bu sene kontratımızın sonuna geldik. Kendisi ve menajeriyle buluştuk, bir teklif yaptık. Onların cevabını bekliyoruz. Icardi, Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti, dönüşte bize cevap verecekler." ifadelerini kullandı. Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! Icardi ile yollarını ayırması beklenen Sarı - Kırmızılılar Arjantinli yıldızı gönderdiği takdirde Camavinga için harekete geçecek.