  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barcelona'ya göz kırpıp durdu: Osimhen'i değil onu istiyorlar! Tam bir U dönüşü olsa gerek... DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı! Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır... Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar Ersan Şen anlattı: Mahkemenin kararı infaz edilir! İcra kuvveti kullanılır... Değerini bilmiyoruz! Meğer süper gıda: Lahana yoksul toplumların gözbebeğiydi! C vitamini deposu, yiyin etkileyecek... Inter bile devrede: Beşiktaş'a ikinci Delgado! Bu kez 6 numaraya gelecek Resmen anlaşma tamamlandı ve.. Noa Lang için Beşiktaş'a haber var! İşte De Laurentiis'in kararı
Spor
6
Yeniakit Publisher
Sıcak gelişme: Türkiye'ye Galatasaray'ın Icardi planını Dursun Özbek açıkladı! Kritik teklif masada
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sıcak gelişme: Türkiye'ye Galatasaray'ın Icardi planını Dursun Özbek açıkladı! Kritik teklif masada

Takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenen Icardi'ye Galatasaray teklifini sundu. Tatile çıkan yıldız golcü henüz yanıt vermedi ve geleceği merakla bekleniyor...

1
#1
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'ye Galatasaray'ın Icardi planını Dursun Özbek açıkladı! Kritik teklif masada

Takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenen Icardi'ye Galatasaray teklifini sundu. Tatile çıkan yıldız golcü henüz yanıt vermedi.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'ye Galatasaray'ın Icardi planını Dursun Özbek açıkladı! Kritik teklif masada

Galatasaray'da birçok rekora imza atan Mauro Icardi'nin geleceği netlik kazanıyor. Sarı kırmızılı ekip Icardi'ye teklifi yaptı ve yanıt vermesini bekliyor. Konu hakkında HT Spor'a konuşan başkan Dursun Özbek, "Icardi çok önemli bir futbolcumuz. Geldiği günden beri Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdi. Şampiyonluklarda çok büyük katkısı var. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da hak ettiği sevgiyi, saygıyı da gördü. Kendisinin de böyle düşündüğünü biliyorum. O da Galatasaray'ı çok seviyor. Tabi bu sene kontratımızın sonuna geldik. Kendisi ve menajeriyle buluştuk, bir teklif yaptık. Onların cevabını bekliyoruz. Icardi, Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti, dönüşte bize cevap verecekler." ifadelerini kullandı. Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! Icardi ile yollarını ayırması beklenen Sarı - Kırmızılılar Arjantinli yıldızı gönderdiği takdirde Camavinga için harekete geçecek.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'ye Galatasaray'ın Icardi planını Dursun Özbek açıkladı! Kritik teklif masada

“SPORUN RUHUNA AYKIRI” “Icardi'nin oynama garantisi istediği konuşuluyor, böyle bir şey var mı?” sorusuna ise Özbek şu yanıtı verdi:

#4
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'ye Galatasaray'ın Icardi planını Dursun Özbek açıkladı! Kritik teklif masada

"Böyle bir şey olamaz. 'Sen bu takımda garanti oynayacaksın' diye bir cümle kurulamaz. Her şey o oyuncunun takımda gösterdiği performansa bağlı olarak gelişir. Bu zaten sporun ruhuna da aykırı bir şey.

#5
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'ye Galatasaray'ın Icardi planını Dursun Özbek açıkladı! Kritik teklif masada

Galatasaray'a gelip, 'ben oynama garantisi istiyorum' demek kimsenin haddi de değil."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti

ABB Başkanı Mansur Yavaş, istinafın CHP kurultay davası kararına ilişkin açıklama yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak butlan’ kararıyla Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğ..
Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı
Gündem

Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki şaibeli kurultayın iptali talebiyle açılan davada Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak ..
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Gündem

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin ‘mutlak butlan’ kararıyla görev aldığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, enerji, kültü..
Suriye tarihinde bir ilk!
Dünya

Suriye tarihinde bir ilk!

Suriye, gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne konuk ülke olarak katılacak.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23