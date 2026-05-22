Bir takıma hiç verilmedi! İşte Süper Lig'in Penaltı Şampiyonları

Bir takıma hiç verilmedi! İşte Süper Lig'in Penaltı Şampiyonları

Sezon boyunca 306 karşılaşmada 90 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 73'ünde meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Ligde en fazla penaltı kazanan takım Fenerbahçe ile Trabzonspor oldu. İki ekibin lehine 9'ar penaltı kararı verildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla penaltıyı 8 kezle Beşiktaş kullandı.

Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanamayan tek takım ise Antalyaspor oldu.

 

 

Süper Lig'de sezon boyunca en fazla penaltıyı Fenerbahçe ve Trabzonspor kullandı.

İki ekibin lehine 9'ar penaltı kararı verildi. Bordo-mavililer bu penaltıların 8'ini gole çevirirken sarı-lacivertliler ise beyaz noktadan 6 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla penaltıyı 8 kezle Beşiktaş kullandı. Siyah-beyazlılar, 6 kez topu ağlarla buluşturdu.

 

- Antalyaspor penaltı kullanmadı

Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanamayan tek takım Hesap.com Antalyaspor oldu.

Lige veda eden Akdeniz ekibi, 34 haftalık sezonda beyaz noktaya gitmezken, 7 kez aleyhinde penaltı verildi.

Bu sezon lige veda eden bir başka ekip Zecorner Kayserispor ise 1 kez penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu penaltıdan yararlanamadı.

Kayseri temsilcisinin maçlarında rakipleri ise 9 kez penaltı kullanma şansı elde etti.

 

 

- Penaltı golcüsü Paul Onuachu

Süper Lig'de Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, penaltı atışlarından en fazla skor üreten isim oldu.

Nijeryalı futbolcu, beyaz noktada 7'de 6 yapmayı başardı.

Fenerbahçe'den Anderson Talisca 5, Gaziantep FK'den Alexandru Maxim ve RAMS Başakşehir'den Eldor Shomurodov ise penaltı atışlarından 4'er kez ağları havalandırdı.

Talisca, 3 penaltı atışından da yararlanamadı.

 

- Penaltı istatistikleri

Ligde bu sezon penaltı istatistikleri şöyle:


