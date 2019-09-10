Kaç yaşında olursa olsun milyonlarca çalışanın hayali günün birinde emekli olabilmek. Peki, siz kaç yaşınızda emekli olacağınızı biliyor musunuz? İşte, sık sık arattığınız "Ne zaman kaç yaşında emekli olurum?" sorusunun cevabı...

Emeklilik hayali

Milyonlarca çalışan günün birinde emekli olmanın hayallerini kurar. Yıllar süren çalışma hayatının ne zaman noktalanacağı ise ilerleyen yaşlarda daha sık araştırılır. Elbette bu herkes için geçerli değil. Kimi ise sigortalı çalışmaya başlar başlamaz kaç yaşında emekli olacağının hesabını yapar. Peki, emeklilik yaşını hesaplanın basit bir formülü var mı? İşte, emeklilik yaşı hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar...

Ne zaman kaç yaşında emekli olurum?

“Ne zaman kaç yaşında emekli olurum?” sorusunun yanıtı en kolay uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ internet sitesinden bulabilirsiniz. Söz konusu siteye girip; doğum tarihi, hizmete başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, 3600 günün doldurduğu tarih gibi bilgileri doldurup kaç yaşınızda emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.