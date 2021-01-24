Ne zaman emekli olurum? Kaç yaşında emekli olurum?

Emeklilik yaşı öğren | Çalışanlar emekli olacağı günün ne zaman olduğunu sık sık araştırır. Elbette emeklilik yaşı kadar vatandaşlar o yıllar geldiğinde hayatlarını idame ettirebilmeleri için ne kadar maaş alabileceklerini de merak ediyor. Peki, emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;

1. Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

2. Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.

3. Yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

Bu 3 koşulun kimlere, nasıl uygulanacağı ise farklılık gösteriyor. Emeklilik şartlarında 4/a’lılar, yani eski adıyla SSK’lılar için çok önemli iki tarih söz konusu: 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008... Bu tarihten önce ve sonra sigortalılık giriş tarihleri, emeklilik şartlarında önemli farklılıklar yaratabiliyor. Örneğin 8 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan bir kişi emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün prim ödemek zorunda. Buna karşılık 7 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan kişi, kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurduğunda ve 5975 gün prim ödediğinde emekli olabiliyor. Dolayısıyla emekli olma şartlarında en önemli husus, ilk kez sigortalı olunan tarih.

Erkeklerde emeklilik yaşı

Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09. 1976'dan önce olan erkek sigortalılar;

55 yaşını ve en az 5000 prim gününü doldurmuş olmalı

55 yaşını doldurmamış olanlar ise, 25 yıl sigortalı olup yine en az 5000 gün prim ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirmiş olmalılar.

Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09.1999 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;

60 yaşını ve en az 7000 prim gününü doldurmuş olmalılar.

08.09.1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanların sigortalılık süre şartı bulunmamaktadır. 7000 iş günü ve 60 yaş şart yeterlidir.

60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilirler.

Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 01.05.2008 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;

Kadınlarda emeklilik yaşı

Kadınların emeklilik yaşı da erkeklerde olduğu gibi işe giriş tarihine göre farklılık göstermektedir.

01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olduysanız 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emekli olabiliyorsunuz.

Ancak bu tarihlerdeki önemli ayrıntı, emekliliği hak etmek için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanızdır.

3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;

23.05.2002 tarihi öncesinde tamamlamış durumunda 50 yaşında,

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasındaysa 52 yaşında,

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasındaysa 54 yaşında,

24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasındaysa 56 yaşında,

24.05.2011 tarihinden sonraysa 58 yaşında, 3600 gün ile emekli olabilirsiniz.

Eğer sigortalı olma tarihiniz 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasındaysa, 4500 iş günü 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşını tamamlamanız durumunda SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.

SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamış olmanız emekli olaya hak kazandırır. Ancak bu tarihten sonra girişi olanlar kademeli geçişe tabidir. 400 günden 61 yaşında emekli olabilmek için 5400 günü 31.12.2035’e

Ne zaman emekli olurum? Kaç yaşında emekli olurum?

Milyonlarca kişi ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesi ya da e devlet üzerinden emekli olacağınız yaşı tahmini olarak hesaplayabilirsiniz. SGK web sitesine giriş yaptığınızda cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi, SSK prim gün sayısı vb bilgileri doldurmanız gerekiyor. Ardından açılan sayfada kaç yıl sonra, kaç yaşında emekli olacağınız bilgisine ulaşabileceksiniz.

E DEVLET EMEKLİ YAŞI HESAPLAMA

Ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli yaşı kadar emekli maaşı miktarı da merak ediliyor. Emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacağınızı hesaplayabilirsiniz. Bu işlemi e devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA