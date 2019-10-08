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Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik hesaplama

Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biridir. Yaşamını çalışarak, ev ile iş arasında mekik dokuyarak geçirenler yaşlandıklarında hayatlarını idame ettirebilecek bir aylığa sahip olmak ister. Bu nedenle çalışanlar sık sık ne zaman emekli olacaklarına dair araştırmalar yapar. İşte, merak ettiğiniz “Ne zaman emekli olabilirim?” sorusunun yanıtı.

08 Ekim 2019 Salı 09:19
Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik hesaplama

Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biridir. Yaşamını çalışarak, ev ile iş arasında mekik dokuyarak geçirenler yaşlandıklarında hayatlarını idame ettirebilecek bir aylığa sahip olmak ister. Bu nedenle çalışanlar sık sık ne zaman emekli olacaklarına dair araştırmalar yapar. İşte, merak ettiğiniz “Ne zaman emekli olabilirim?” sorusunun yanıtı.

01.05.2008’e kadar sigorta girişi yapılan kişilerin ne zaman emekli olacağı yalnızca sigorta başlangıç tarihi ile belirleniyordu. 01.05.2008 tarihinden sonra ise bu durum değişti ve artık sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşını belirleyen temel faktör prim gün sayısını doldurması olarak değiştirildi.

5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prim günü sayısını 2036 yılından sonra dolduranlar 60 yaşından başlayıp 65 yaşına kadar kademeli bir şekilde emekli olabiliyor.

Ne zaman emekli olabilirim?

Ne zaman emekli olunacağı "sigorta türü", "doğum tarihi", "sigorta başlangıç tarihi" ve "cinsiyete" göre değişiklik gösterir. Ancak yeni düzenlemeler ile tüm sigorta türlerinde kadın veya erkek farkı olmadan kademeli olarak 65 yaş uygulamasına geçiliyor. Özetle 65 yaş uygulamasına tam olarak geçiş sağlandıktan sonra emeklilik hesaplamasındaki tek fark, 4A (özel sektör) çalışanlarının 7.200 gün (20 yıl) prim, 4B ve 4C çalışanlarının ise 9.000 gün (25 yıl) prim ödemesi olacak.

4A erkek çalışanlarından 01.01.2016 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 yaş aralığında emekli olabilecek.

4A kadın çalışanlarından 01.01.2020 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 aralığında emekli olabilecek.

4B ve 4C erkek çalışanlarından 01.01.2011 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 yaş aralığında emekli olabilecek.

4B ve 4C  kadın çalışanlarından 01.01.2015 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 aralığında emekli olabilecek.

Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

E-devlet sistemine şifre ve TC kimlik numaranızla giriş yaparak emeklilik yaşınızı hesaplayabilirsiniz. Bunun için turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim linkine ulaşmanız gerekiyor.

Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:19
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