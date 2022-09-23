Ne yaptın sen İsmail Kartal hocam!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir takım çalıştırmayan İsmail Kartal, 1. Lig ekibi Samsunspor'dan 2 milyon euro isteyince anlaşma sağlanamadı.

İsmail Kartal, 2022-2023 sezonunun başlamasıyla birlikte birçok Süper Lig ekibiyle anılmaya başladı. Ankaragücü ve Hatayspor ile adı geçen Kartal, sürpriz bir takımla görüşme yaptı.

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Samsunspor teknik direktörlük görevi için gündemine İsmail Kartal'ı aldı ve görüşme yaptı. Yapılan görüşmede İsmail Kartal'ın istediği yıllık ücret, Samsunspor'un masadan kalkmasına neden oldu.

Maaş isteği şok etti

Ajansspor'un haberine göre, Başkan Yüksel Yıldırım'la görüşen Kartal, Samsunspor'dan yıllık 2 milyon euro (36 milyon TL) istedi. Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği karşısında şoke olan Yıldırım, listesine sürpriz bir ismi ekledi.

Hedef Kenan Koçak

Samsunspor'da teknik direktörlük görevi için gündeme gelen son isim, A Milli Takım 'da Stefan Kuntz'un yardımcısı olan Kenan Koçak oldu.

Öte yandan; Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın ilk olarak Aykut Kocaman'la görüştüğü, Kocaman'ın bu sezon takım çalıştırmak istemediği ve İsmail Kartal ismini önerdiği belirtildi.

Samsunspor 7. sırada

1. Lig'in ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde eden Samsunspor, 9 puanla 7. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, milli ara sonrasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.