Ne yaptın Hande!

Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar, Rusya’nın işgaliyle zor günler yaşayan Ukrayna devletini dolandırdığı ortaya çıktı.

Skandal iddiayı “Ukrayna’yı dolandıran Türkler” başlıklı haberiyle Oda TV gündeme getirdi. Toygun Atilla imzasıyla yayınlanan haberde şöyle denildi:

Ukrayna silah, miğfer ve çelik yelek alımı için anlaştıkları Türk iş insanları tarafından 5 milyon dolar dolandırıldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi, Ankara Mali Şube Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurarak dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Ukrayna'yı dolandırdığı iddia edilen iş insanları arasında savunma sanayinin ünlü iş insanlarından Koray Altınel ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar bulunuyor.

Her şey 4 Mart günü gazeteci Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar'ın Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi'ye attığı e-maille başladı. Murat Özvardar, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silah ve insani yardım malzemelerinin kendileri tarafından tedarik edilebileceğini söylüyordu.

Sonrasında yapılan telefon görüşmeleri, karşılıklı görüşmelerde Murat Özvardar, Gürcistanlı bir grubun Ukrayna'ya 70 milyon dolar yardım yapmak istediğini, bu bağışın ödenmesini, lojistiğini ve teminini ise bizzat kendisinin organize edeceğini söyledi.

Bu görüşmeler sürerken devreye Manas Savunma Sanayi Şirketi sahibi Koray Altınel de devreye girdi.

'Satıştan devlet haberdar’ dediler

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi'ye kendisini MİT'in eski istasyon şefi olarak tanıtan Kadir Altınel, Türkiye'deki etkin siyasetçilerle fotoğraflarını ve ilişkilerini gösteren dökümanları paylaştı.

Koray Altınel ve Murat Özvardar kendilerinin faaliyetlerinden Türkiye Cumhuriyeti devletinin haberdar olduğunu söyledi.

Gürcistan'dan geleceği söylenen 70 milyon dolarlık yardım parası konusu kapatılmış, iş Ukrayna'ya silah ve askeri malzeme satışına dönmüştü.

Ancak bu silah ve askeri malzeme satışı üçüncü bir ülke üzerinden yapılacaktı.

O ülke Polanya'ydı.

5 milyon dolar havale ettiler

Ukraynalılar istedikleri silah, miğfer ve çelik yeleklerin siparişini verdi. Bunların arasında 338 kalibrelik keskin nişancı tüfeği de vardı.

Ukrayna Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığı, 11 ayrı havale ile 5 milyon doları Koray Altınel'in AKA Arms Defence adlı şirketine havale etti.

Ukraynalılar silah ve askeri malzemelerin ülkelerine gönderilmesini beklemeye başlamıştı.

"5 milyon dolar dolandırıldık şikayetçiyiz”

Ancak sonuç bekledikleri gibi olmadı. Askeri malzemeler bir türlü gelmiyordu. Koray Altınel, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi'nin telefonlarına dahi çıkmıyordu.

Bunun üzerine Volodymyr Krakovetskyi 7 Nisan'da hem Ankara Mali Şube Müdürlüğü'ne hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Ukrayna'nın dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Volodymyr Krakovetskyi'nin şikayetçi olduğu isimler şunlardı: Koray Altınel, gazeteci Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar, Bülent Aygün, soyadını bilmediği Mehmet isminde bir kişi, yine ismini bilmediği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalıştığını söyleyen biriydi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Ağaçtan tarafından "Çok gizli" olarak yürütülen soruşturmanın detaylarının ise önümüzdeki günlerde ülke gündemini çok sarsacağını söylemek yanlış olmaz.