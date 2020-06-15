Ne yapmaya çalışıyor? Ortadan kaybolan Ercüment Ovalı'dan tuhaf hareket
Kemalist ve ulusalcı kesimin ‘koronavirüs ilacını buldu’ diyerek şişirdiği Prof. Dr. Ercüment Ovalı, aldığı tepkilerin ardından hesabını kapatmıştı. Ovalı hesabını açarak, gece tekrar kapatacağını duyurdu.
Kemalist ve ulusalcı kesimin ‘koronavirüs ilacını buldu’ diyerek şişirdiği Prof. Dr. Ercüment Ovalı 19 Mayıs'ta aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, kendisini eleştirenlere "ak ve kara troller" diyerek bir skandala daha imza atmıştı. Ovalı'nın, gelen tepkilerin ardından ise Twitter hesabını kapattığı görülmüştü.
Ovalı tekrar hesabını açtı ve "Sevgili dostlar, sosyal medyayı sadece sizleri bilgilendirmek için kullanıyorum. Bir sonraki gelişmeye kadar tweet'imi bu gece tekrar kapatacağım. Görüşmek üzere. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.
İşte Ovalı'nın o tweeti:
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