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Ekonomi 'Ne yapıp ne edip altınlarınızı satmayın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan şok tahmin: Onu hemen satın
Ekonomi

'Ne yapıp ne edip altınlarınızı satmayın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan şok tahmin: Onu hemen satın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altını olanlara yeni uyarılarda bulundu. Kurtoğlu, "Çok zaruret olmadıkça altınlarınızı hangi fiyatı görürse görsün önümüzdeki iki yılda satmayın. Yatırım için ev almayın" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 16:34:00 -
'Ne yapıp ne edip altınlarınızı satmayın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan şok tahmin: Onu hemen satın

Dünya enflasyonla mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Euro Bölgesi ve İngiltere Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararları bugün takip edilecek veriler arasında. Öte yandan dünyanın en güçlü parası olan doların Fed faiz kararı ile zayıflaması ve emtia piyasalarının yükselmesi bekleniyor. Her ne kadar "Çok mesafe kat ettik ve şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tüm etkileri henüz hissedilmedi. Buna rağmen daha yapacak çok işimiz var” açıklaması enflasyonla mücadelenin devam edeceği mesajını verse de altın piyasasının 2023 yılında iyi bir ivme yakalaması bekleniyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın için çok konuşulacak bir tahminde bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurtoğlu, "Küresel elitler el altından altın topluyor. Buna ABD, Çin, Rusya, İran, Almanya ,İngiltere vs. ülkelerde dahil. Çok zaruret olmadıkça altınlarınızı hangi fiyatı görürse görsün önümüzdeki iki yılda satmayın. Yatırım için ev almayın. Ailenin ikametgahı dışındaki evi ise satma zamanı." dedi.

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