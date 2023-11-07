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Sosyal Medya Ne yapıp edip gündeme gelmeyi başarıyor! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yol çalışmalarına inanmayanlara videolu yanıt: "He montaj"
Sosyal Medya

Ne yapıp edip gündeme gelmeyi başarıyor! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yol çalışmalarına inanmayanlara videolu yanıt: "He montaj"

Yeniakit Publisher
2023-11-07 14:22:00 -

Yeni yapılan yol çalışmalarını ve paylaşılan görüntüleri gerçekçi bulmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çektiği video ile yanıt verdi. Videoda Cem Yılmaz'ın repliğinden alıntı yapan Özcan, paylaşıma "İnanmayan gelir kendi görür" notunu düştü.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı paylaşımda yol çalışmalarını paylaşırken Cem Yılmaz'ın GORA filmindeki repliğini alıntıladı:

 

"Hee montaj... Burası Bolu, inanmayan gelir yeni Bolu’yu kendi görür."

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