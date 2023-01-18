Ne yapacaklarını iyice şaşırdılar! Yunanistan'ı F-16 korkusu sardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Washington'da ağırladı. Yunan gazetesi Ekathimerini Biden yönetiminin Türkiye ye 40 yeni F-16 tedarik etmesini "Atina için derin bir endişe" olarak yorumladı.

Bahse konu haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ağır ithamlar var. Ekathimerini, Erdoğan'ın Yunanistan'ı işgal etmekle tehdit ettiğini iddia etti.

Provokatif bir dil kullanan Yunan gazetesi, Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olan Suriye'deki Kürtlere (PKK/YPG) yönelik bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Yunan gazetesi Ekathimerini, "Türkiye, Amerikan silahlarına sahip olduktan sonra, bunları Amerika'nın çıkarlarına, müttefiklerine, ortaklarına karşı ve Amerikan yasalarını ihlal ederek kullanmakta özgür olduğuna inanıyor gibi görünüyor" seklinde bir yorum yaptı.