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‘Ne verirsen elinle; o gider seninle’

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) şöyle buyuruyor, "Cimrilikle iman, bir kulun kalbinde asla birlikte bulunamaz."

07 Temmuz 2019 Pazar 12:08
‘Ne verirsen elinle; o gider seninle’

Cimrilerden birine bir yoksul gelerek: ‘’Evde hastam var. Yoğurtla ekmek istedi” der. Cimri çıkarıp bir tas yoğurt verir. Gariban, ‘’biraz da ekmek..” dediyse de, vermez kapı dışarı eder. O gece rüyasında, kendini cennete girmiş görür. Cennette huriler ne istediğini sorarlar. Aç gözlü cimri, cennet nimetlerinin hepsinden ister. Huriler ona yalnız bir çanak yoğurt getirirler. ‘’Aman bu nedir zeytin gözlüler. Cenneti kuruttunuz be!” diye serzenişte bulunur. Bunun üzerine hurilerden biri: ‘’Sen kapına gelen o gariban adama yalnız yoğurt vermiştin. ‘Ne verirsen elinle, odur giden seninle,’ nasibin budur. Buyur buradan ye” demişler.

Bu deyim, ‘’şu dünya hayatında ne hayır işler, ne sevap yaparsan ahrette karşına o çıkar” manasında kullanılır. Halk arasında; ‘’Ne verirsen elinle, o gider seninle” şeklinde de kullanılır.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:08
  1. Cimriler
  2. yoksul
  3. huriler
  4. Cennet
  5. Ne verirsen elinle o gider seninle

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