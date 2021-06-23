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Medya ‘Ne Var Ne Yok’ sezon finalinde sürprizlere imza atıyor
Medya

‘Ne Var Ne Yok’ sezon finalinde sürprizlere imza atıyor

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar’ın da katılacağı Türker Akıncı’nın sunduğu Beyaz TV’nin reyting rekortmeni ‘Ne Var Ne Yok’ programı, sezon finalinde yerli ve milli silahlar üreten Sarsılmaz silah fabrikasından canlı yayın yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 12:49:00 - 2021-06-23 12:56:30
‘Ne Var Ne Yok’ sezon finalinde sürprizlere imza atıyor

Beyaz Tv'nin reyting rekortmeni programı Ne Var Ne Yok sezon finalinde sürprizlere imza atıyor. Türker Akıncı'nın sunduğu programa Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar konuk olacak. 

Yerli ve milli silahlar üreten ve TSK'nın büyük ihtiyacını karşılayan Sarsılmaz silah fabrikasından canlı yayınla ekrana gelecek olan Ne Var Ne Yok bu akşam 23.30'da Beyaz TV’de.

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