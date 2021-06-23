Beyaz Tv'nin reyting rekortmeni programı Ne Var Ne Yok sezon finalinde sürprizlere imza atıyor. Türker Akıncı'nın sunduğu programa Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar konuk olacak.

Yerli ve milli silahlar üreten ve TSK'nın büyük ihtiyacını karşılayan Sarsılmaz silah fabrikasından canlı yayınla ekrana gelecek olan Ne Var Ne Yok bu akşam 23.30'da Beyaz TV’de.