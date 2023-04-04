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Medya Ne utanma var, ne arlanma! Yazıklar olsun sana Emre Kongar
Medya

Ne utanma var, ne arlanma! Yazıklar olsun sana Emre Kongar

Yeniakit Publisher
2023-04-04 15:50:00 -
Ne utanma var, ne arlanma! Yazıklar olsun sana Emre Kongar

İflah olmaz AK Parti ve Tayyip Erdoğan muhalifi Emre Kongar, yine skandal bir yazıya imza attı.

İflah olmaz AK Parti ve Tayyip Erdoğan muhalifi Emre Kongar, yine skandal bir yazıya imza attı. 

İktidara akıl almaz itham ve iftiralarla saldıran Kongar, cibiliyetini gözler önüne serdiği Cumhuriyet gazetesindeki yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(…) Türkiye karartmacı (obskürantist) bir rejimin karabasanında yaşıyor:

Kimi zaman doğrudan, kimi zaman oligarşi aracılığı ile yapılan bu soygunu saklamak için her türlü resmi bilgi karartılmış, kamuya ilişkin ekonomik ve mali bilgiler halktan saklanmaya başlanmıştır.
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Toplum ve devlet ayrıca milli eğitim ve sağlık hizmetlerinde tarikatların egemenliğine terk edilmiş, paramiliter örgütler gündeme getirilmiş, yargı bütünüyle siyasetin denetimine alınmıştır.

Elbette bu arada televizyonlara uygulanan karartma kararları, televizyon ve gazetelerdeki haberlere getirilen erişim yasakları iyice artmıştır.

İşte bütün bu yasakların ve baskıların nedeni küçülen ekmeğimizi elimizden alanların bu gerçeği saklamak istemelerinden kaynaklanmaktadır.

Ekmeğimize ve özgürlüğümüze kavuşmamızın tek yolu Demokratik Direniş hakkımızın bütün yöntemlerini kullanmak ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinde bu yönetimi iktidardan uzaklaştırmaktır."

 

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Yorumlar

Vatan sever

Emre kongar kendini bilim adami biliyor ama sen ve seningibiler chp batirdins bile bile kongar calismadan secimleri kazanamas anla hele senin yazilarlar hic kazanamas cunki hep yalan yaziyorsin sen bir hic sin durust hic dilsin sende biliyorsin...

Doğruya Doğru

Bu Hükümetin Devlet daireleri üst kademe ve orta kademe yöneticileri çoğu Alevi CHP li İyi Partili onlar iktidar olsa bir tane dindar bırakmazlar Bu Hükumet çok fazla demokrat davranıyor faşistler iyice azıyor
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