Ne utanma ne de sıkılma! Bakan Fahrettin Koca, Ekrem'i fena haşladı

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kara propaganda yapıp halkı AK Parti hükümetine kışkırtmak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bile siyasi malzeme haline getirdi. Sürekli kelime oyunlarıyla halkı kendi safına çekmeye çalışan CHP’li İmamoğlu, koronavirüs verilerinin yalan olduğu izlenimi uyandırmak için, “Mezarlıklar Daire Başkanlığı'mızın Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz.” açıklamasında bulundu.

Koca aradı, İmamoğlu kıvırdı

İmamoğlu’nu rezil paylaşımının ardından Bakan Koca, CHP’li ismi arayarak bilgi verdi. İmamoğlu bu telefon görüşmesini sosyal medya hesabından duyurdu ancak görüşemeye ilişkin tek bilgi vermedi.

Bakan Koca Ekrem’i fena haşladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı konuşmada, İmamoğlu’nun iddialarına da cevap niteliği taşıyan açıklamalarda bulundu. Her bulaşıcı hastalığın covid olmadığını ifade eden Koca, adeta bir çocuğa anlatır gibi detayları tek tek paylaştı.

Bakan Koca, ölüm sayıları konusuna açıklık getirmek istediğini kaydederek şöyle konuştu:

“Ölüm bildiriminde kullanılan form, 2013 yılından beri kullanılmakta. Bu belgede 'ölüm şekli' hanesine hastalığa bağlı doğal ölümün izahı için 'bulaşıcı hastalık' veya 'bulaşıcı olmayan hastalık' açıklaması da eklenmiştir. Kayıtlar, bu yılki toplam ölümlerin yaklaşık onda 1’inde ölüm şeklinin 'bulaşıcı hastalık' sonucu doğal ölüm olduğunu göstermektedir. Onda 9'u ise 'bulaşıcı olmayan' hastalık, yaşlılık ve benzeri şeklinde işaretlenmiştir. Bu hanedeki bilgi, ölümün nedenini hastalık bazında göstermez. Buradan Kovid-19 ölüm sayıları anlaşılmaz, 'bulaşıcı hastalık eşittir Kovid' demek değildir. Bulaşıcı tek hastalığın Kovid-19 olduğunu düşünmek yanlıştır. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yılın 9 ayı ölüm sayısı 329 bin 274’tür. Yıllık öngörülen yüzde 2 oranında artışla bunun şimdi 336 bin 518 olması beklenir. Bu yılın ilk 9 ayında Kovid -19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir, aradaki fark 7 bin 244'tür. Kovid-19 kaynaklı tespit edilmiş ölümlerin sayısı 8 bin 62'dir, daha az veya daha fazla değildir”

Ne utanma ve ne de sıkılma!

Tüm bunlara karşın utanmadan sıkılmadan provokatif açıklamalarına devam eden İmamoğlu bugün de FOX canlı yayınında aynı söylemi devam ettirdi. İmamoğlu, “Bakın bizim verilerimize göre İstanbul'da 17 Kasım'daki toplam vefat sayısı 410. Aynı gün bulaşıcı hastalıktan vefat sayısı 164. 18 Kasım'da vefat sayısı 424, 167 hastalık sayısı. Dün toplam vefat sayısı 441'e ulaştı. Bulaşıcı hastalıktan 180 kişi öldü” diyerek, bulaşıcı hastalıkların sadece koronavirüs olduğu algısını sürdürdü.