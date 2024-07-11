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Teknoloji Ne ürettiklerini duyunca çok şaşıracaksınız! Bu fabrikada sadece robotlar çalışıyor
Teknoloji

Ne ürettiklerini duyunca çok şaşıracaksınız! Bu fabrikada sadece robotlar çalışıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-11 16:45:00 -
Ne ürettiklerini duyunca çok şaşıracaksınız! Bu fabrikada sadece robotlar çalışıyor

Xiaomi, aşırı ince katlanabilir Xiaomi Mix Fold 4'ü üretmek için görülmemiş bir hamleye imza attı. Firma, merakla beklenen akıllı telefonu için yalnızca robotların görev yaptığı fabrikasını kullanıyor.

Xiaomi, Çin'de tamamen robotlar tarafından işletilen ve 7/24 üretim yapan bir fabrika kurarak üretimde önemli bir adım attı.

Bu "karanlık fabrika", insan müdahalesi olmadan akıllı telefonlar üretebilen, kendi kendini temizleyebilen ve hatta üretim hatlarını optimize edebilen gelişmiş yapay zeka sistemleriyle donatıldı.

Xiaomi Mi Fold 4 ve ve Xiaomi Mi X Flip katlanabilir akıllı telefonlar, söz konusu fabrikada robotlar tarafından üretiliyor.

Xiaomi'nin akıllı fabrikası, tam kapasite üretime geçtiğimiz günlerde resmi olarak geçiş yaptı.

2,4 milyar yuana (329 milyon dolar) yatırımla inşa edilen fabrika, yılda 10 milyon amiral gemisi akıllı telefon üretebilecek.
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Fabrikanın üretim kalitesi, şirketin kendi geliştirdiği akıllı makineler tarafından kontrol edilecek. Üretim sürecinin her saniye bir akıllı telefon ünitesi üretebileceği iddia ediliyor. Changping'deki yeni fabrika 81 bin metrekarelik bir inşaat alanını kaplıyor.

Çinli şirket, söz konusu fabrika sayesinde insan kaynaklı hataları en aza indirmeyi, üretim maliyetlerini düşürmeyi ve pazar taleplerine daha hızlı yanıt vermeyi amaçlıyor.

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