Ne umdu ne buldu! AK Parti'den İYİ Parti'ye geçen kadına ibretlik ders

“Vefasızlık var” diyerek AK Parti’den ayrılan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in davetiyle parti saflarına katılan, İYİ Parti’nin belediyedeki tek kadın meclis üyesi Ayşe Çiftçi, kongrede isimleri okunmayınca salonu terk etti.

Ayrıca İYİ Parti Fethiye İlçe Kongresi’ne misafir olarak davet edilen Millet İttifakı ortaklarından DEVA Partisi Fethiye İlçe Başkanı Saniye Kulaç da yine aynı gerekçeyle kongreyi terk etti. Tolga Turgutoğulları’nın tek aday olduğu kongreye mevcut İlçe Başkanı Ali Fatih Çoban da katılmadı.

2018 ve 2020 yılları arasında kadın kolları başkanlığı görevlerinde de bulunan Ayşe Çiftçi, Muğla’da üstlendiği toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleri ile de tanınıyor.

İYİ Parti'de istifalar kapıda

İYİ Parti teşkilatında istifaların yaşanacağı da gelen bilgiler arasında.

Kongreyi terk eden İYİ Parti’nin Fethiye Belediyesi’ndeki tek meclis üyesi olan Ayşe Çiftçi yaşananları Odatv’ye şu şekilde anlattı: “Genel başkanı kadın olan bir İYİ Parti’nin iktidar partisinden gelmiş ve kazandırmış bir ilçe belediye meclis üyesi olarak bugüne kadar yok sayılmama verdiğim tepki bugüne denk geldi. Bu sadece hak okuma mevzusu değildir ve detayları da vardır. Bugünkü tutum AKP dönemi de dahil bugüne kadar ki yaşananların patlama noktası oldu. İlerleyen günlerde detayları da açıklayacağım.”