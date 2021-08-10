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Gündem Ne Türkiye'den ne de İstanbul'dan haberi var! Ali Babacan'ın son vaadi alay konusu oldu
Gündem

Ne Türkiye'den ne de İstanbul'dan haberi var! Ali Babacan'ın son vaadi alay konusu oldu

Seçimi görmeden dağılma sürecine giren DEVA Partisi'nde Genel Başkan Ali Babacan bol keseden sallamaya devam ediyor. Ne ülkeden ne de İstanbul'dan haberi olan Babacan, ‘Kadir Ağabey’ olarak anılan rahmetli İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın döneminde faaliyete geçen uygulamayı vaat etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 14:09:00 -
Ne Türkiye'den ne de İstanbul'dan haberi var! Ali Babacan'ın son vaadi alay konusu oldu

  yeniakit.com.tr  

Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm seçimlerde halkın güçlü desteğini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi bölmek için muhaliflerin gazına gelen Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ni kurdu.

Seçime girmeden dağılma sürecine girdi

Son olarak Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa ettiği Babacan'ın partisi Seçime girmeden dağılma sürecine girdi. Partisi içerisindeki çalkantılı süreci örtbas etmek için aslı astarı almayan ifadelerle hükümeti hedef alan Babacan'ın son açıklaması ise alay konusu oldu.

Ne Türkiye'den ne de İstanbul'dan haberi var!

Ne ülkeden ne de İstanbul'dan haberi olan Babacan, ‘Kadir Ağabey’ olarak anılan rahmetli İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın döneminde faaliyete geçen uygulamayı vaat etti.

Ali Babacan, yerel yönetimlerde kadın yolcuların otobüslerden gecenin belirli saatlerinde istedikleri yerde inebilecekleri sistemi hayata geçireceklerini söyledi.

2016 tarihinde hayata geçirildi

Söz konusu uygulama, 18 Kasım 2016 tarihinde, İETT'nin tüm hatlarında hayata geçirildi. 

Uygulamanın haberi, İETT'nin resmi sayfasında "Kadın yolculara özel gece düzenlemesi başladı" başlığıyla İstanbullulara duyurulmuştu.

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