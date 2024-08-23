Ne su gerekiyor ne de gübre! Toprağa bile adeta meydan okuyan ürün

Kastamonu'da köklü bir geçmişe sahip olan bu ürün 12.000 yıldır Türk topraklarına verimiyle meydan okuyor. Üretici ne su veriyor ne de gübre ama topraktan bereket yağıyor. Kilosu ise 100 TL'den satılıyor.

Coğrafi işaret ve tescillenmiş olan Kastamonu'nun 12 bin yıllık ürünü siyez buğdayında hasat süreci başladı. Kilosu 100 TL'den satılan buğdaylar hem şifa oluyor hem de geçmişi gün yüzüne çıkarıyor. “Hitit buğdayı” olarak bilinen siyez buğdayının verimi ise son derece yüksek oluyor.

KASTAMONU'DA YETİŞTİRİLİYOR

Kastamonu İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12.000 dekarlık alana ekilen ürünler buğdayın atası olarak biliniyor. İç ve dış piyasada büyük ilgi gören siyez buğdayı yörede "kabulca" veya "kaplıca" olarak bilinmektedir. Buradayım Büyük bir kısmı bulgur olarak işlenirken geri kalanı ise un ve yem olarak değerlendirilmektedir. Buğday türü ilaçsız ve gübresiz yetiştirilirken tek tahıl ürünü olmakla birlikte hem iç piyasada hem de yurt dışında fazla talep görüyor.

12.000 yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip olan siyez buğdayı, biçerdöverlerle hasat edilerek toplanıyor. Üretici bu yıl ki rekolteden memnun olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE'YE DAĞITILIYOR

Kastamonu'da siyez yetiştiriciliği yapan Yasin Ciğerci,“Siyez buğdayımızın hasadını yapıyoruz. Hasat sürecinde yağmur ve kar sularının tarlaları beslemiş olması çok önemli. Yetişme sürecinde siyezimiz kendisini kar suyu ile çok güzel bir şekilde besledi. Biz de ara ara gözlemleyerek yetişme sürecini takip ettik. Şu anda da hasadımızı yapıyoruz. Bundan sonra yer değirmenimizde un yapacağız ve ürünümüzü Türkiye’nin her yerine göndereceğiz.” dedi.

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SİYEZ BUĞDAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Lif açısından son derece zengindir.

Kansere karşı koruyucu etki sağlar.

İçerisinde A, B ve E vitaminlerini barındırır.

Tip 2 diyabeti yakalanma riskini azaltır.

Hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar.

Göz sağlığını destekler.

Stresi azaltır.

Alzheimer'ın önüne geçer.

Bağırsakların çalışmasına destek sağlar.