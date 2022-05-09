Ne söyleyeceği merak ediliyordu! Dünyanın beklediği açıklamayı yaptı

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilgiye uğratılmasının 77'inci yıldönümünde Rusya, Zafer Günü'nü bugün kutladı. Bu yılki törenler Rusya'nın Ukrayna'nın işgali nedeniyle ayrı bir dikkatle takip edilirken Rus lider Putin merakla beklenen açıklamayı yaptı. "Kiev nükleer silah peşindeydi" diyen Putin, "Ukrayna’da yapmamız gerekeni yaptık. Bağımsızlık için yaptık" açıklamasını yaptı.



Putin'in açıklamasından satır başları:

Kiev nükleer silah peşindeydi

"Bizim için bu zafer çok kutsaldır. Ölümsüz alayımızın torunları bugün aramızdadır. Fotoğraflarını taşımaktadırlar. Bir barış teklif ettik ama hepsi boşa gitti. Batı ülkeleri bizi dinlemedi, farklı planları vardı. Açık açık cezalandırmaya yönelik operasyonlara hazırlanıyorlardı. Kiev nükleer silah peşindeydi. Ukrayna’da yapmamız gerekeni yaptık. Bağımsızlık için yaptık.

"ABD tarihi çarpıttı"

ABD, özellikle Sovyetler'in dağılmasından sonra istisnai olarak egemenlikten söz etmeye başladı. Yandaşlarını etkileyemeye başladı. Her şeyi yutmak ister bir hareket içinde. Biz inançlarımıza, geleneklerimize, atalarımıza bağlıyız. Batı ise binlerce yıllık bu değerlerinden vazgeçti ve 2. Dünya Savaşı'nın kurbanlarını farklı tanıtmaya başladı, tarihi çarpıttı.

"Rus askerleri kendi toprakları için savaşıyor"

Bugün Donbas'ın askerleri kendi topraklarında gönüllü olarak bizim askerlerimizle savaşmakta. 2. Dünya Savaşı'nın derslerini kimse unutmasın diye savaşmaktadırlar. Rus askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Büyük anavatan savaşı bizim için çok büyük değere sahiptir. Bugün savaşçılarımız, askerlerimiz farklı milletlerden olmalarına rağmen birlikte mücadele ediyorlar, savaşıyorlar. Rusya'nın gücü de burada. Daha önce dedelerimizin yürüttüğü mücadelenin benzerini yürütüyoruz. En önemlisi Rusya'nın egemenliğini korumak ve onun güvenliğini sağlamak."