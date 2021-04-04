Ne şiş yansın ne kebap! Temel Karamollaoğlu'ndan skandal bildiriye cılız tepki
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan, 104 eski amiralin yediği haltın ardından üstü kapalı bir açıklama geldi.
104 eski amiral Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden darbe imalı bir bildiri yayınladı. Gece yarısı yayınlanan skandal bildiride emekli amiraller Montrö'nün tartışmaya açılmasından endişe duyduklarını söyleyerek hükümete aba altından sopa göstermeye kalktı.
Büyük tepki yağan olay üzerine, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ise üstü kapalı cılız bir açıklama geldi.
Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. Sorumluluk sahibi herkes sorunlara odaklanmalı, toplumu kutuplaştıracak davranış kalıpları ile sorunların konuşulmasını engellememelidir. Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir. Ülkemizin önemli meselelerinin bütün toplumsal kesimler tarafından konuşulması, tartışılması faydalıdır. Meseleler tartışılırken meselenin özüne odaklanılmalıdır."