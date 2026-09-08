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Sağlık
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Korkunç gerçek: Kalp krizi yıllar önce başlıyor!

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Korkunç gerçek: Kalp krizi yıllar önce başlıyor!

Yeni bir araştırma, kalp ve damar hastalıklarının herhangi bir belirti ortaya çıkmadan yıllar, hatta onlarca yıl önce gelişmeye başlayabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, herhangi bir kalp-damar hastalığı bulunmayan 16 binden fazla kişiyi inceleyerek, damarlardaki sessiz aterosklerozun genç yaşlarda dahi görülebildiğini ve yaş ilerledikçe belirgin şekilde arttığını belirledi. Araştırmada katılımcıların kalp, boyun ve bacak damarlarında gizli damar sertliği veya plak birikimi bulunup bulunmadığı araştırıldı.

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Foto - Korkunç gerçek: Kalp krizi yıllar önce başlıyor!

Çalışmanın sonuçlarına göre katılımcıların yarısından fazlasında, yani yüzde 57,1’inde damar sertliği tespit edildi. Doktorlar, damar sertliğinin dünya genelinde kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin büyük bölümünün başlıca nedeni olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar ayrıca 18-29 yaş grubundaki her 13 genç yetişkinden birinde hastalığa ilişkin bulgulara rastlandığını belirledi. Bu oran, 60-70 yaş grubunda her 10 kişiden 9’una kadar yükseldi.

#2
Foto - Korkunç gerçek: Kalp krizi yıllar önce başlıyor!

Çalışma, damar sertliğinin kadınlar ve erkeklerde farklı şekilde ilerlediğini de gösterdi. Hastalığın erkeklerde daha erken yaşlarda ortaya çıktığı, kadınlarda ise menopoz sonrasında hızla arttığı belirlendi. Araştırmada, gizli damar sertliği bulunan kişilerin büyük çoğunluğunun tansiyon, kolesterol ve benzeri risk faktörlerini genellikle dikkate almadığı ortaya çıktı.

#3
Foto - Korkunç gerçek: Kalp krizi yıllar önce başlıyor!

Araştırmacılar, ultrason görüntülemesinin damar sertliğine yol açan plakların tespit edilmesine yardımcı olabileceğini belirtti. Araştırma ekibinde yer alan Kopenhag’daki Rigshospitalet Üniversite Hastanesinden Henning Bundgaard, “Bu yeni bilimsel yaklaşım, hastalığın gerçekten mevcut olduğunu kesin biçimde belirlemek yerine tahminlere dayanıyor” dedi.

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Foto - Korkunç gerçek: Kalp krizi yıllar önce başlıyor!

Bundgaard, “Yıllardır farkında olmadan damar sertliğiyle yaşayan kişilerde kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan sağlık sorunlarını önlemek için önemli bir fırsatı kaçırıyor olabiliriz” ifadelerini kullandı.

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