Korkunç gerçek: Kalp krizi yıllar önce başlıyor!

Yeni bir araştırma, kalp ve damar hastalıklarının herhangi bir belirti ortaya çıkmadan yıllar, hatta onlarca yıl önce gelişmeye başlayabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, herhangi bir kalp-damar hastalığı bulunmayan 16 binden fazla kişiyi inceleyerek, damarlardaki sessiz aterosklerozun genç yaşlarda dahi görülebildiğini ve yaş ilerledikçe belirgin şekilde arttığını belirledi. Araştırmada katılımcıların kalp, boyun ve bacak damarlarında gizli damar sertliği veya plak birikimi bulunup bulunmadığı araştırıldı.