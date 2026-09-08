İşte bu hiç beklenmiyordu! Can Uzun'a tepki yağıyor: Ortada yok!
Almanya'da milli yıldızımıza tepkiler çığ gibi büyüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Almanya'da milli yıldızımıza tepkiler çığ gibi büyüyor.
Galatasaray uzun süre Can Uzun transferi için uğraşmıştı. Son virajda Fenerbahçe'nin de girişimleri oldu. Ancak Eintracht Frankfurt onu bırakmadı. Milli futbolcunun 2 haftalık lig performansı, taraftarları kızdırdı.
Galatasaray'ın 10 numaradaki en önemli adayı Can Uzun'du... Eintracht Frankfurt uzun süre 60 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesini istedi. En son indikleri rakam ise 50 milyon euroydu... Sarı-Kırmızılılar bu sebeple geri çekildi. Transferin sonlarında ise Fenerbahçe devreye girdi.
Eintracht Frankfurt, Galatasaray'dan ne talep ettiyse aynısını Fenerbahçe'den de bekledi. Oyuncunun Sarı-Lacivertliler'e transferi de gerçekleşmedi. Bu arada Bundesliga başladı ve 2 hafta geride kaldı. Frankfurt, 1 yenilgi ve 1 beraberlikle 1 puan alabildi.
Can'ın performansı ise şöyle: Union Berlin (3-3): 79 dakika, skor katkısı yok Augsburg (1-4): 69 dakika, skor katkısı yok
Milli futbolcu, alınan kötü sonuçlara rağmen sosyal medyada birçok "eğlenceli" video paylaştı. Frankfurt taraftarları ise çıldırdı. Birçok taraftar, Can'ın satılması gerektiğini düşünüyor. Kış döneminde veya 2027 yazında durum değişir mi bilinmiyor. Fakat Can mevcut formunu sürdürürse, eleştirilerin boyutu da artacak.
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