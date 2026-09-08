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İşte bu hiç beklenmiyordu! Can Uzun'a tepki yağıyor: Ortada yok!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte bu hiç beklenmiyordu! Can Uzun'a tepki yağıyor: Ortada yok!

Almanya'da milli yıldızımıza tepkiler çığ gibi büyüyor.

#1
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Can Uzun'a tepki yağıyor: Ortada yok!

Galatasaray uzun süre Can Uzun transferi için uğraşmıştı. Son virajda Fenerbahçe'nin de girişimleri oldu. Ancak Eintracht Frankfurt onu bırakmadı. Milli futbolcunun 2 haftalık lig performansı, taraftarları kızdırdı.

#2
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Can Uzun'a tepki yağıyor: Ortada yok!

Galatasaray'ın 10 numaradaki en önemli adayı Can Uzun'du... Eintracht Frankfurt uzun süre 60 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesini istedi. En son indikleri rakam ise 50 milyon euroydu... Sarı-Kırmızılılar bu sebeple geri çekildi. Transferin sonlarında ise Fenerbahçe devreye girdi.

#3
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Can Uzun'a tepki yağıyor: Ortada yok!

Eintracht Frankfurt, Galatasaray'dan ne talep ettiyse aynısını Fenerbahçe'den de bekledi. Oyuncunun Sarı-Lacivertliler'e transferi de gerçekleşmedi. Bu arada Bundesliga başladı ve 2 hafta geride kaldı. Frankfurt, 1 yenilgi ve 1 beraberlikle 1 puan alabildi.

#4
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Can Uzun'a tepki yağıyor: Ortada yok!

Can'ın performansı ise şöyle: Union Berlin (3-3): 79 dakika, skor katkısı yok Augsburg (1-4): 69 dakika, skor katkısı yok

#5
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu! Can Uzun'a tepki yağıyor: Ortada yok!

Milli futbolcu, alınan kötü sonuçlara rağmen sosyal medyada birçok "eğlenceli" video paylaştı. Frankfurt taraftarları ise çıldırdı. Birçok taraftar, Can'ın satılması gerektiğini düşünüyor. Kış döneminde veya 2027 yazında durum değişir mi bilinmiyor. Fakat Can mevcut formunu sürdürürse, eleştirilerin boyutu da artacak.

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