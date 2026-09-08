Su altından görüntülendi! 130 bin yavrunun denize ulaşma maratonu

Projenin koordinatörü Cansu Ulusoy ise yuvaları kayıt altına almak için emek verdiklerini anlatarak, "Kayıt altına aldığımız toplam yavru sayısı Belek'te 90 bin, Kızılot'ta 40 bin olmak üzere 130 bin yavru denizle buluştu." dedi. Su altı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan da sabah erken saatlerde gelip yavruların yolculuğuna şahitlik ettiklerini, yeşil deniz kaplumbağasını görüntülemenin kendisi için ayrıcalık olduğunu kaydetti.