Ne şiş yansın ne kebap! Laikçi mahallenin Tuğba'sı yanar döner çıktı

Sosyal medya hesabından sık sık Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımlar yapan Tuğba Ekinci, Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk oldu.

"Erdoğan'ın dik duruşunu seviyorum" diyen Ekinci, AK Parti'ye hiç oy vermediğini dile getirdi.

"AK Parti'ye hiç oy vermedim"

Armağan Çağlayan'ın sorusu üzerine siyasetle ilgili görüşlerinden bahseden Ekinci, "AK Parti'ye hiç oy vermedim. Fakat Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu seviyorum. Her insanda bunu seviyorum. İnsanlar bunu anlamadı. Ben AK Parti'nin düşünce şeklinde hizmet edebilecek karakterde değilim" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın kararına karşı çıkmıştı

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te bir sitede 4 yaşındaki Asiye Ateş, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Ölümden dönen minik Asiye, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yaşanan bu acı olay Türkiye genelinde infiale yol açtı.

Pitbull saldırısı sonrası belediye başkanlarına talimat veren Başkan Erdoğan, "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" dedi.

Erdoğan'ın bu çağrısına karşı çıkan Ekinci ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz. Fakat sokak hayvanları için uygulanacak yeni prosedür benim de garibime gitti. Beni bilirsiniz kendim için sizden bir şey istemedim hiçbir zaman. Yanlış anlaşılmalar olmuş düzeltilebilir diye düşünüyorum. Değerli zeki Cumhurbaşkanım."