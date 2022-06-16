Ne sinek ne böcek evinizin eşiğine yaklaşamayacak

Bu yöntem oldukça pratik ve kolay. Eğer evlerinizden sinekleri ve böcekleri uzak tutmak istiyorsanız size tavsiyemiz bu yöntemi uygulamanız. Böylelikle kimyasal herhangi bir madde de kullanmamış olacaksınız!

Gerekli olan malzemeler;

Limon suyu

Poşet

Yemek tuzu

Musluk suyu

Parlak madeni para

Yöntem nasıl uygulanır?

Kullanacağınız poşetin içerisine 500 ml su ve yarım bardak limon suyu ekleyin. Ardından iki yemek kaşığı kadar tuz ve 7-8 tane de madeni para ekleyin. Daha sonra poşetin ağzını güzelce bir ip yardımıyla kapatın ve evinizin kapısına asın. Yapmanız gereken tek şey bu… Böylelikle evinizi rahatsız olduğunuz sinek ve böceklerden korumuş olacaksınız.

Bu yöntemin neden işe yaradığını mı merak ediyorsunuz?

Bilimsel temeli olmasa dahi gerçekleştirilen deney sonuçları gösteriyor ki sinekler ışık saçan parlak cisimlerin etrafında toplanıyor. Hazırlayacağınız yöntem de tam olarak bunu sağlıyor. Poşetin içerisindeki madeni paralar ve su gün ışığının kırılıp etrafa ışık yaymasını sağlıyor. Bu sayede sineklerin ilgi odağı hazırladığınız poşet olacak. Limon suyu ve tuz sayesinde madeni paralarının aşınması engelleniyor. Bu da hazırladığınız poşetin kullanım süresini arttırıyor.