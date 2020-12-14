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Dünya Ne Rusya ne Minsk Grubu... Tarihi fetih sonrası Türkler devreye giriyor!
Dünya

Ne Rusya ne Minsk Grubu... Tarihi fetih sonrası Türkler devreye giriyor!

30 yıl boyunca Ermeni işgali altında harabeye dönen Dağlık Karabağ'ın yeniden inşası için yine Türkiye devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 07:18:00 -
Ne Rusya ne Minsk Grubu... Tarihi fetih sonrası Türkler devreye giriyor!

TBMM Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, 30 yıl işgal altında kalan Karabağ’da alt yapı, oturulacak bina, okul, kütüphane, cami ve kilisenin kalmadığını, hepsinin Ermenistan tarafından yok edildiğini söyledi. Bakü’deki zafer törenine de katılan Ayrım, “Bunlar Türk firmaları tarafından yapılacak. Yeni yerleşim yerleri yapılacak, altyapıları kurulacak” dedi.

Bakü’de geçen hafta gerçekleştirilen zafer törenine onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde yer alan TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, tarihi ziyarete ilişkin izlenimlerini anlattı. Ayrım, Azerbaycan’da muazzam bir Türkiye sevgisi olduğunu vurguladı

Kötü niyetlilere fırsat vermemeliyiz

Türkiye’nin üniversiteleri, iş adamları başta olmak üzere toplumun her kesimi ile Azerbaycan’ın yanında durduğunu söyleyen Ayrım, “Bu ilişkileri bozacak içeride ve dışarıdan olan kötü niyetli insanlara fırsat vermemeliyiz” diye konuştu. Ayrım, bundan sonraki mücadelenin daha kolay olmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Bir taraftan masada mücadele devam edecek. Bu işi çekemeyen ülkeler var. Azerbaycan’ın 30 yıldır işgal edilen o şehirlerinde alt yapı, oturulacak bina, okul, kütüphane, cami, kilise kalmamış. Hepsi yok edilmiş. Buraların onarılması lazım.”

Alt yapı çalışması

Azerbaycan’ın çok acil olarak bir takım işleri yapması gerektiğini dile getiren Ayrım, “Şehirler arasındaki ulaşım çok önemli. Fuzili’den Şuşa’ya yeni bir yol yapılması gerekiyor. Bunlar Türk firmaları tarafından yapılacak. Yeni yerleşim yerlerinin yapılması ve oraların altyapıları oluşturulacak. Elektrik sistemi kurulacak” dedi.

(Yenişafak)

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