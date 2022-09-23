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Ekonomi Ne petrol ne doğalgaz! Türkiye'yi uçuracak sınırsız kaynak... Denizlerimizden fışkırıyor
Ekonomi

Ne petrol ne doğalgaz! Türkiye'yi uçuracak sınırsız kaynak... Denizlerimizden fışkırıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Günay Çifci, Türkiye'deki gaz hidrat rezervlerine dikkat çekerek yetkililere seslendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 15:46:00 -
Ne petrol ne doğalgaz! Türkiye'yi uçuracak sınırsız kaynak... Denizlerimizden fışkırıyor

Petrol ve doğal gazın yerine geçebilir! Geleceğin yakıtı olarak gösteriliyor! Türkiye'den fışkırıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Günay Çifci, Türk denizlerinde yüksek miktarda gaz hidrat rezervlerinin bulunduğunu belirterek, "Ne petrol ne doğal gaz, yakın geleceğin enerji kaynağı olarak gaz hidrat olduğunu bilmekteyiz. Dünyadaki bütün araştırmalar bunu göstermekte" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Günay Çifci, önümüzdeki yıllarda gaz hidratın enerji alanında önemli bir rol oynayacağını, petrol ve doğal gazın önüne geçebileceğini ifade etti. Gaz hidratın enerji alanında bir oyun değiştirici olarak görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Çifci, Türkiye’de 3 bin kilometrelik bir alanda en düşük ihtimalle 11 yıllık, en iyi senaryo ile 55 yıllık ihtiyacının karşılayabilecek enerji gaz rezervi olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konuda zengin yataklara sahip olduğuna değindi.

İşletildiği an büyük enerji kaynağı olacak

Gaz hidratların işletilip ticari anlamda kullanılmasının enerji alanında birçok dengeyi değiştirebileceğini ifade eden Prof. Dr. Çifci, "Gaz hidratlar, yakın geleceğin enerji kaynağı olarak kabul edilmekte. Bu konuda hem petrol zengini ülkeler hem de petrol yoksunu ülkeler tarafından milyarlarca dolara varan araştırmalar yapılmaktadır. Çünkü içerdikleri rezerv olarak ülkeler tarafından işletildiği anda onlarca yıl yetecek enerji kaynağı olarak öngörülmektedir. Bu konudaki üretim teknolojileri bulunmuş, geliştirilmiş ve son ayarlamaları yapılmaktadır. 2023 yılından itibaren ticari olarak üretimi hedeflenmiştir. Ülkemizde de başta Karadeniz’de, Marmara’da ve Doğu Akdeniz’de rezervler vardır. Doğu Akdeniz’deki petrol ve gaz keşiflerinden önce gaz hidrat konusunda saptamalar yapılmıştır" dedi.

Bir metreküp gaz hidrat, 164 metreküp doğal gaz içermektedir

Gaz hidratın doğal gaza göre çok daha verimli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çifci, "Gaz hidrat önemli bir enerji kaynağıdır. Bir metreküp gaz hidrat, 164 metreküp doğal gaz içermektedir. Bu konuda bizim Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki bir ekip, Devlet Planlama Teşkilatı aracılığıyla 2003 yılından bu yana bir jeofizik laboratuvar ve bilim koordinatörü kurdu. O yıldan itibaren bu konuda TÜBİTAK projeleri ve diğer projeler üretiliyor. Bu konudaki araştırmalarımız devam ediyor. Ülke olarak şu anda daha çok bunun haritalandırması ve rezerv tespiti yönünde çalışmalarımız sürüyor. Birinci faz çalışmaları başarılı keşiflerle tamamlandı, ikinci ve üçüncü faza yönelik çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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