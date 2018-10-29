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Ne olduğunu bile anlamadı! Bir anda yaralandı…

Silahlı kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu bir kadın kazara vurularak hastanelik oldu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:32
Ne olduğunu bile anlamadı! Bir anda yaralandı…

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Silahlı kavga sırasında tabancayla açılan ateş sonucu bu sırada işyerinin önünde bulunan H.C. (45) sol bacağından kazara vuruldu.

 Yaralı kadın 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda bir kişinin de tabanca kabzasıyla kafasını vurulmak suretiyle yaralandığı öğrenildi. Polis ilgili 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:32
  1. Samsun
  2. Silahlı kavga

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