Ne olduğunu anlamadı! TRT muhabirinin canlı yayında zor anları
TRT Haber muhabiri Büşra Çelik, İstanbul Kayışdağı'ndaki yangın söndürme çalışmalarını ekrana taşırken, yangın söndürme helikopterinin boşalttığı sudan nasibini aldı.
Akşam saatlerinde İstanbul'da Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangını ihbar alan ekipler anında müdahaleye başladı. Havadan ve karadan başlatılan çalışmalarla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında yer ekiplerinin çalışmalarına havadan destek veren helikopter ve uçakların da yanının söndürülmesinde etkili olduğu anlarda haberciler de olay yerinden canlı yayınlar yaptı.
Ayrıntıları aktarmak üzere orada bulunan TRT muhabiri Büşra Çelik, canlı yayın esnasında, söndürme helikopterinin boşalttığı suların altında kaldı.
Tepeden tırnağa ıslanan muhabir Çelik, zor anlar yaşasa da ayrıntıları aktarmaya devam etti.