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Medya Ne oldu "tokatçı" Muharrem! Sarıkaya, böyle itiraf etmek zorunda kaldı
Medya

Ne oldu "tokatçı" Muharrem! Sarıkaya, böyle itiraf etmek zorunda kaldı

Gazeteci tartakladığı için adı "tokatçı Muharrem"e çıkan Muharrem Sarıkaya da "altılı masa"dan umudunu kesenler kervanına katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 12:42:00 -
Ne oldu "tokatçı" Muharrem! Sarıkaya, böyle itiraf etmek zorunda kaldı

Gazeteci tartakladığı için adı "tokatçı Muharrem"e çıkan Muharrem Sarıkaya da "altılı masa"dan umudunu kesenler kervanına katıldı.  

Altılı masada uzlaşının sağlanmasının gittikçe zorlaştığına dikkat çeken Sarıkaya, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Görünen o ki uzlaşının sağlanması gittikçe zorlaşıyor.

Nitekim Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda CHP kadroları geri adım atmamakta kararlı, İYİ Parti ise “kazanılacak aday” söylemi ile CHP liderinin aday olmasını istemediğini nezaket içinde söylüyor.

Masa’daki diğer partiler ise İYİ Parti’nin bu tutumunu, Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde partisinin milletvekili seçimine olumlu etki yaratacak olmasına bağlıyor.

İYİ Parti’nin parlamentoda birinci parti olmasına etki yapacağı için bu adımı attığı iddiasında bulunuyor."

 

 

 

 

 

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Yorumlar

emir

bu yazıyı okumadım resime bakyım.çok dokundu bana. o dayak yiyen gencimiz ne kadar moralimi bozdu bilemezsiniz.kalkıp o zatın ağzını burnunu dağıtıp haşat etseydi ne kadar güzel olurdu.ne diyelim yazıklar olsun.böyle pısırıklar da var.
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