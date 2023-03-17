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Medya Ne oldu, rengin soldu değil mi Orhan Bursalı? O gelişme çılgına döndürdü
Medya

Ne oldu, rengin soldu değil mi Orhan Bursalı? O gelişme çılgına döndürdü

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklaması, AK Parti muhalifi cenahın ayarlarını bozdu. Oy oranı bindelik dilimlerle ölçülen partilerin altılı masadaki varlığını sorgulamayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, HÜDA PAR'ı ise "minicik bir parti" diye nitelendirerek, aklı sıra dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 10:44:00 -
Ne oldu, rengin soldu değil mi Orhan Bursalı? O gelişme çılgına döndürdü

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklaması, AK Parti muhalifi cenahın ayarlarını bozdu. Oy oranı bindelik dilimlerle ölçülen partilerin altılı masadaki varlığını sorgulamayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, HÜDA PAR'ı ise "minicik bir parti" diye nitelendirerek, aklı sıra dalga geçti. Bursalı, AK Parti'ye akıl vermeyi(!) de ihmal etmediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"İttifak yapmasalar, HÜDA PAR zaten RTE’ye cumhurbaşkanlığı için kesin destek verecekti.

Peki, milletvekili çıkarmak için mi bu oya ihtiyacı vardı Güneydoğu’da? Hadi diyelim o kadar oy ile tehlike sınırında olan bir tane milletvekili çıkarmayı garanti etsin.

Buna karşılık, onlara ödediği çok büyük bir bedel: Minicik bir partiyi elinden tutup sahneye çıkarıyor, söylentilere göre 8 milletvekili ile pazarlığı açmışlar, hadi diyelim iki-dört milletvekilliği ile pazarlığı kapatsınlar. Yüzde 7 barajını aşamayacak ve asla milletvekili çıkaramayacak bir şaibeli yapıyı Meclis’e sokuyor.
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AKP’nin aldığı ile verdiğini kıyaslarsak, orantısız bir alışveriş söz konusu."

 

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