Ne oldu, rengin soldu Barış Yarkadaş! Şimdi bu "zübükler" bunu mu yapacak

Ekranlardan meslektaşlarına "yandaş" diyen Barış Yarkadaş ve türevlerinin bu seçimlerde de kendilerini rezil ettiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP kapısında milletvekili adayı olabilmek için nöbet tutan Yarkadaş'ı "zübük" olarak nitelendirdi. Altınok, olay yazısında şunları kaydetti:

"Ekranlardan meslektaşlarına yandaş diyen Barış Yarkadaş ve türevleri bu seçimlerde de kendilerini rezil ettiler.

CHP kapısında milletvekili adayı olabilmek için nöbet tuttular.

Kendilerine güldürdüler, tek motivasyonlarının mebusluk sevdası olduğunu açık ettiler.

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Sonuçta da aday bile gösterilmediler.

Şimdi bu "Zübükler" yeniden medyaya dönüp ekranlardan tarafsız bağımsız gazeteci pozları mı kesecekler?"