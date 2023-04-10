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Medya Ne oldu, rengin soldu Barış Yarkadaş! Şimdi bu "zübükler" bunu mu yapacak
Medya

Ne oldu, rengin soldu Barış Yarkadaş! Şimdi bu "zübükler" bunu mu yapacak

Yeniakit Publisher
2023-04-10 11:34:00 -
Ne oldu, rengin soldu Barış Yarkadaş! Şimdi bu "zübükler" bunu mu yapacak

Ekranlardan meslektaşlarına "yandaş" diyen Barış Yarkadaş ve türevlerinin bu seçimlerde de kendilerini rezil ettiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP kapısında milletvekili adayı olabilmek için nöbet tutan Yarkadaş'ı "zübük" olarak nitelendirdi.

Ekranlardan meslektaşlarına "yandaş" diyen Barış Yarkadaş ve türevlerinin bu seçimlerde de kendilerini rezil ettiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP kapısında milletvekili adayı olabilmek için nöbet tutan Yarkadaş'ı "zübük" olarak nitelendirdi. Altınok, olay yazısında şunları kaydetti:

"Ekranlardan meslektaşlarına yandaş diyen Barış Yarkadaş ve türevleri bu seçimlerde de kendilerini rezil ettiler.

CHP kapısında milletvekili adayı olabilmek için nöbet tuttular.

Kendilerine güldürdüler, tek motivasyonlarının mebusluk sevdası olduğunu açık ettiler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonuçta da aday bile gösterilmediler.

Şimdi bu "Zübükler" yeniden medyaya dönüp ekranlardan tarafsız bağımsız gazeteci pozları mı kesecekler?"

 

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