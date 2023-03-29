Ne oldu Rasim, hani sağlık sorunların vardı?

AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 29 Ocak 2021'de, "Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum." diyerek görevini bırakmıştı.

2021'de sağlık sorunlarını gerekçe gösterip belediye başkanlığından ayrılan Arı, bugün ise İYİ Parti'ye katıldı.

Rozetini Akşener'e taktıran Arı, İP Genel Başkanı'nın yanında kendisine koltuk verip bir şehri yönetme imkanını veren AK Parti'yi hedef aldı.

'Milliyim' dedi, HDP ile ittifak edenlerin yanına koştu!

Arı HDP ile ittifak eden Akşener'in yanında saf tutup, milli bir kişilik olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır. Elbette eksiklerimiz, hatalarımız, noksan ve günahlarımız vardır. Lakin ne vatan sevgisinde ne milli ve manevi değerlere olan bağlılığımızda bizi sorgulayacak adam anasından dünyaya gelmemiştir. Sayın genel başkanımın emrinde aynı siyasi anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz.

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