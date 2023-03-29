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Siyaset Ne oldu Rasim, hani sağlık sorunların vardı?
Siyaset

Ne oldu Rasim, hani sağlık sorunların vardı?

Yeniakit Publisher
2023-03-29 20:10:00 -
Ne oldu Rasim, hani sağlık sorunların vardı?

29 Ocak 2021'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Rasim Arı bugün İYİ Parti'ye katıldı.

AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 29 Ocak 2021'de, "Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum." diyerek görevini bırakmıştı.

2021'de sağlık sorunlarını gerekçe gösterip belediye başkanlığından ayrılan Arı, bugün ise İYİ Parti'ye katıldı.

Rozetini Akşener'e taktıran Arı, İP Genel Başkanı'nın yanında kendisine koltuk verip bir şehri yönetme imkanını veren AK Parti'yi hedef aldı.

'Milliyim' dedi, HDP ile ittifak edenlerin yanına koştu!

Arı HDP ile ittifak eden Akşener'in yanında saf tutup, milli bir kişilik olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır. Elbette eksiklerimiz, hatalarımız, noksan ve günahlarımız vardır. Lakin ne vatan sevgisinde ne milli ve manevi değerlere olan bağlılığımızda bizi sorgulayacak adam anasından dünyaya gelmemiştir. Sayın genel başkanımın emrinde aynı siyasi anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz.
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