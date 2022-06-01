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Gündem Ne olacak İstanbul’un hali? Ekrem bir projeyi daha durdurdu!
Gündem

Ne olacak İstanbul’un hali? Ekrem bir projeyi daha durdurdu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu algı yönetimiyle şehri yönettiğini zannederken şehrin gerçek yüzünde skandallar bitmiyor. İBB yönetimi şimdi de borç alıp başladığı metro hattı inşaatını durdurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 15:43:00 -
Ne olacak İstanbul’un hali? Ekrem bir projeyi daha durdurdu!

YENİ AKİT/ ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu algı yönetimiyle şehri yönettiğini zannederken şehrin gerçek yüzünde skandallar bitmiyor. Borç alıp başladıkları metro hattını da nihayet durdurdular.

Duruma tepki gösteren Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; "Tarih sizi 'engelleniyoruz' yalanlarınızla anacak" dedi.

"Kirazlı-Halkalı metro hattı inşaatı durdu" 

Kabaktepe'nin paylaşımı şöyle:

"Aynı anda en çok metro DURDURAN yönetim CHP'li İBB'den bir beceriksizlik daha!

CHP’li İBB, M12 Metro Hattı inşaatından sonra 170 milyon € borç aldığı Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatını da durdurdu.

Tarih sizi, engellemelerinize rağmen "engelleniyoruz" yalanlarınızla anacak!"

 

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Yorumlar

Ahmet

Uyduruk kaydırık yan mahallelere metro başlatılıyor E5 ana hattındaki beylikdüzü mecidiyeköy arası hergün 1,5-2 milyon kişinin gidip geldiği ana hat en öncelikli olmasına ragmen metro yapılmıyor. 2013 yılında projesi yapılmasına rağmen milyonlarca insan metrobüse mahkum ediliyor. Ekrem İmamoğlu seçim vaadi ilk işim beylikdüzüne metro getirmek idi güya…

Yorumcu

Z kuşağı burda mı Z kuşağı ? Sazan gibi ekremin oltasına gelen kendini akıllı sanan Z cik kuşağı ???
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