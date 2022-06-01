Ne olacak İstanbul’un hali? Ekrem bir projeyi daha durdurdu!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu algı yönetimiyle şehri yönettiğini zannederken şehrin gerçek yüzünde skandallar bitmiyor. İBB yönetimi şimdi de borç alıp başladığı metro hattı inşaatını durdurdu.
YENİ AKİT/ ANKARA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu algı yönetimiyle şehri yönettiğini zannederken şehrin gerçek yüzünde skandallar bitmiyor. Borç alıp başladıkları metro hattını da nihayet durdurdular.
Duruma tepki gösteren Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; "Tarih sizi 'engelleniyoruz' yalanlarınızla anacak" dedi.
"Kirazlı-Halkalı metro hattı inşaatı durdu"
Kabaktepe'nin paylaşımı şöyle:
"Aynı anda en çok metro DURDURAN yönetim CHP'li İBB'den bir beceriksizlik daha!
CHP’li İBB, M12 Metro Hattı inşaatından sonra 170 milyon € borç aldığı Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatını da durdurdu.
Tarih sizi, engellemelerinize rağmen "engelleniyoruz" yalanlarınızla anacak!"