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Dünya Ne koronavirüs ne kene ne de maymun çiçeği! Gizemli hastalık patladı, aynı anda 89 kişi öldü
Dünya

Ne koronavirüs ne kene ne de maymun çiçeği! Gizemli hastalık patladı, aynı anda 89 kişi öldü

Koronavirüs salgını, maymun çiçeği ve kene derken, dünya yeni hastalıklarla boğuşmaya devam ediyor. Güney Sudan'dan gelen bir haberise duyanlarda korkuya neden oldu. Ülkede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 89 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 15:04:00 -
Ne koronavirüs ne kene ne de maymun çiçeği! Gizemli hastalık patladı, aynı anda 89 kişi öldü

Koronavirüs salgını, maymun çiçeği ve kene derken, dünya yeni hastalıklarla boğuşmaya devam ediyor. Güney Sudan'dan gelen bir haber ise duyanlarda korkuya neden oldu. Ülkede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 89 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü ekip gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü de hastalığın kaynağını ve ne olduğunu belirlemek adına bölgeye ekip gönderdi. DSÖ'ye bağlı doktorlar kolları sıvayarak hemen çalışmaya başladı. Halkın içtiği su ve yediği yiyecekler incelemeye alındı.

İlk sonuçlar kolera olmadığı yönünde

Ayrıca Jonglei Eyaleti Fangak'a gönderilen ilk numunelerden sonuçlar da geldi. Sonuçlara göre insanların ölümüne neden olan hastalığın kolera olmadığı belirtildi. Ekipler şimdi diğer ihtimalleri araştırıyor.

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