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Gündem Ne kavga ne tartışma! Tek sözü ile karşısındakine maske taktırdı
Gündem

Ne kavga ne tartışma! Tek sözü ile karşısındakine maske taktırdı

Otobüste maskeyi çenesine indiren yaşlı vatandaş, yanındaki gencin tek bir uyarısıyla maske ile yüzünü kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:44:00 - 2020-10-07 10:45:24

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için yeni tedbirler alınsa da zaman zaman bu kurallara pek uyulmadığı görülüyor. Bu da kamuya açık alanlarda vatandaşlar arasında sık sık kavgalara neden oluyor.

"Koronayım burnunu kapat istersen"

Ancak sosyal medyada paylaşılan bir videoda uyarının tartışma olmadan da yapılabileceğini hepimize gösterdi. Bahsi geçen videoda toplu taşımada maskesini çenesine indiren yaşlı vatandaş, yanında oturan genç tarafından, "Ben koronayım burnunu kapat istersen" diyerek uyarılıyor.

Maskesini hemen taktı

Bu uyarıdan sonra paniğe kapıldığı görülen yaşlı adamın maskesini jet hızıyla çenesine taktığı görülüyor.

İşte ikili arasında geçen diyalog;

- Ben koronayım burnunu kapat istersen.

- Hasta mısın?

- Koronayım.

- Niye tedavi olmadın?

- Oluyoruz. Evde oluyoruz.

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Yorumlar

Kagan

Helal olsun. Pratik zeka ;)
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Fatih

Napsın millet? Maskeni tak dese sanane diyecek.O yüzden bu şekilde uyarı yapılıyor
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