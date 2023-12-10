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Sosyal Medya Ne kadını utanıyor ne erkeği hayvanlardan daha aşağılıksınız! Sevda Türküsev Eşiyle yatağa giren Tiktokçuya hak ettiği cevabı verdi
Sosyal Medya

Ne kadını utanıyor ne erkeği hayvanlardan daha aşağılıksınız! Sevda Türküsev Eşiyle yatağa giren Tiktokçuya hak ettiği cevabı verdi

Yeniakit Publisher
2023-12-10 09:10:00 - 2023-12-10 09:13:13

Eşiyle yayın açan adam hediye karşılığında “romantik an” sözü vererek yüzlerce lira para toplamıştı. Birçok konudaki yorumlarıyla tartışmalara neden olan Sevda Türküsev, bu Tiktok yayıncılarına "Lut kavmi kalksa size saygı duruşunda duracak" yorumunu yaptı.

Eşiyle yorganın altında TikTok'ta canlı yayın açan bir adam, yayına 1 milyon beğeni geldiği takdirde takipçilerine "Romantik an" yaşanacağının sözünü verdi.

 

Yüzlerce kişi o canlı yayına para gönderdi.

O yayın sosyal medyada tartışma yaratırken, Tiktok içeriklerine yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Sevda Türküsev bu yayıncılara kızdı.

Türküsev şunları söyledi:

"Dayanamadım. Allah sizi ne yaparsa yapsın. Belaların hangisini uygun görüyorsa size yakıştırsın. Karı koca yatağa girmişler para topluyorlar. O şeref yoksunu adam da 'Daha atarsanız romantik bir şey var' diyor. Edebinizi hayanızı bu kadar mı kaybettiniz ya? Şeref ne demek, namus ne demek? Hiç mi öğrenmediniz? Görünce şaka zannettim. Yanındaki kadın kılıklı canlı ve yanındaki erkek kılıklı canlı. Sizi kim yetiştirdi? Siz nasıl insanlarsınız? Hayvanlardan beter duruma düştünüz. Lut kavmi kalksa size saygı duruşunda bulunacak 'Biz bile yapamadık, biz bile bu kadar kötü olamadık' diyecek. Damarlarınızda ne akıyor? Kan yok kesinlikle. Kan aksa birazcık kanınıza dokunur. Yazıklar olsun ya. Bunun bir sonu gelsin. Kapatılsın."
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Yorumlar

Aaaaaa

Bu ahlaksızlık artık son bulmalı yetkililer bunlara göz actirmamali artik

Cengiz

Selçuklu ve osmanlı nın ecdadı %98 müslüman bir ülke, müslüman bir yönetimin olduğu bir ülkede bunları Allah cc emri ile ceza vermeli(recm)
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