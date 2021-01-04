Emekli maaşı zam oranı hesapla | Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilere yapılacak olan zam oranı da belli oldu. Bilindiği gibi her yıl ocak ve temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli maaşlarına zam yapılıyor. Rakamların ardından vatandaşlar ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Emekli maaşı ne kadar oldu 2021

Ne kadar emekli maaşı alacağım? | Zamlı emekli maaşım ne kadar 2021

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaş zamları belli oldu. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 7,36 zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise yüzde 8.36 oranında yap yansıyacak.

Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL'ye çıkacak.

Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak’ta alacak. Maaşlarının ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler ise internet üzerinden hesaplama yapabilir.

SGK internet sitesinde TC kimlik numarası, sicil numarası ve doğum tarihi gibi bilgiler doldurularak emekli maaşınızın ne kadar olduğunu hesaplayabilirsiniz.

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