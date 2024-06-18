Ne kadar "değiştik" deseler de bazı şeyler değişmiyor CHP'de! Genetik bir yobazlık bu

Hikmet Genç, Akşam gazetesindeki köşe yazısında CHP'nin İslam'a olan alerjisini ele aldı. Yazısında, CHP'nin genetik bir yobazlıkla modernizmi perdelemeye çalıştığını belirten Genç ayrıca, Özgür Özel'in bayram namazı kılmasını eleştirdi. Özel'in Filistin konusunda İspanya'yı mektupla ikna ettiğini ileri sürmesini ise alaycı bir dille değerlendiren Genç, şunları kaydetti:

"Ne kadar değiştik deseler de bazı şeyler değişmiyor CHP'de...

İslam'a alerjileri var. Genetik bir hastalık olduğu için nerelerini değiştirirlerse değiştirsinler olmuyor.

Modernizm ayağına çıplaklığa, ahlaksızlığa sapkınlığa, diğer tüm dini inançlara ve dahi hurafelere hoşgörülüdürler. Yeter ki içinde İslam'a dair bir emare olmasın.

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"Laiklik-modernlik" ile perdelemeye çalıştıkları genetik bir yobazlık bu.

Diğer taraftan "biz de acayip Müslümanız" demek zorundalar. 'Takiye'nin dibini bulurlar.

İmam Hatipleri onlar kurar. Başörtüsü sorununu onlar çözer. Gerektiğinde ateistleri bile Ramazan'da iftar sofralarında huşu ile dua eder!..

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Bay Kemal Bayram Namazı kılmazdı. Sadece Ankara-İstanbul yürüyüşü sırasında (denk geldiği için) bir bayram namazı kıldığı görülmüştür.

O yüzden "bayram namazını hangi lider nerede kıldı?" haberinde CHP Genel Başkanı olmazdı.

Ama CHP değişti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayram namazlarını memleketi Manisa'da kılıyor.

Kimin neye inandığı, ne kıldığı bizi ilgilendirmiyor elbette.

Ama "Çocuklara erken yaşta Kur'an-ı Kerim öğretmek Ortaçağ zihniyetidir" diyen Özgür Özel'in "namaz kılıyor haberi" de konuşulur!

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Bayram Namazı çıkışında Hamas ile ilgili kendisine tepki gösteren bir vatandaşa şöyle diyor Özgür Özel:

"Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun, 'Filistin'i tanıyın' dedim. İspanya, Filistin'i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı"

Vay arkadaş!..

Özgür Özel'in mektubunu alan İspanya, 'Filistin'i tanıyalım' demiş!? Mektupla iş bitiriyor.

Diğer 118 ülke ne yapmış acaba?..

Bunu diyen Özgür Özel

"27 Ekim 2023'de; "(Türkiye tarafından) Hamas'ın terör örgütü olarak kabul edilmemesi son derece utanç vericidir"

"13 Mart 2024'de; Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim" demişti.

Nasıl olsa sıkmak bedava...

Öteki de "Benim adım Kemal ben yaparım", "Ben Kemal geliyorum" falan diyordu. Hala geliyor!

Aportta bekleyen eş başkan Eko da neredeyse "Galata Kulesi'ni Cenevizlilerle birlikte yaptık" diyecek kadar sallamayı seviyor.

Demek ki CHP'de değişmeyen bi'şey daha var.

Palavracılık!.. (...)"