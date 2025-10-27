Ne izin var ne bildirim! KVKK'dan İBB'yi terletecek cevap

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Savcılığın 7 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, örgütün eylemlerinin araştırılması esnasında, soruşturma dosyasında yer alan örgüt yöneticisi Murat Ongun'a ait ses kaydında özetle, "Önce tüm İstanbul'un sonrasında tüm Türkiye'nin kişisel verilerini ve konum bilgilerinin örgütün amaçları dahilinde ele geçirip kullanma niyetlerini belirttiği" ifade edildi.

Yazıda, savcılığın talimatıyla İBB Başakşehir Veri Merkezi'nde kolluk ve USOM yetkilileri ile gerçekleştirilen arama ve incelemeler neticesinde, "İstanbul Senin" uygulaması içerisine işlenmiş 4,7 milyon kişinin kişisel verileri ve konum bilgilerinin birleştirilerek, Almanya ve Amerika ülkelerine gönderildiği (kişisel verilerin yurt dışına gönderilmesiyle ilgili soruşturma işlemleri bilahare değerlendirilmektedir) kaydedildi.

"İBB yurt dışına kişisel veri gönderilmesi için herhangi bir izin veya bildirim yapmadı"

Sevk yazısında, söz konusu verilerin yurt dışına gönderilmesiyle ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) soruşturma kapsamında verdiği cevap yazısı ile "İBB'nin yurt dışına kişisel veri gönderilmesi için herhangi bir izin veya bildirim" yapmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Yine USOM incelemesinde, İBB bünyesinde kurulan "İBB Hanem" isimli uygulama içerisine 11 milyondan fazla vatandaşa ait seçim sandık verilerinin yüklendiği belirtilen yazıda, alınan ifadelerde seçim sandık verileriyle kişilerin konum bilgilerinin eşleştirme çalışmalarının yürütüldüğü, bu çalışmalara ek olarak kişilerin İBB bünyesindeki diğer bilgilerinin de işlenmeye çalışıldığının anlaşıldığı aktarıldı.

Yazıda, "Bu kapsamda örgütün amaçları doğrultusunda tüm İstanbulluların sandık verilerini ele geçirerek İBB bünyesinde elde ettiği diğer verilerle birleştirerek örgüt amaçları kapsamında çalışmalar yürüttükleri, yine İBB Hanem içerisinde bulunan ve özel nitelikli kişisel veri olan sandık verilerini üçüncü kişilere mail olarak gönderdikleri, söz konusu eylemleri örgüt hiyerarşisi içerisinde gizlilikle yürüttükleri anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sevk yazısında, Emrah Yüksel, Erol Topçu, Esra Huri Bulduk, Iraz Bıyık, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan ve Şehide Zehra Keleş'in, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanmaları istendi.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığının, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkweb"te satışa çıkarıldığının, aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek, program dışına sızdırıldığının belirlendiği kaydedilmişti.

Söz konusu tespitlerle ilgili olarak programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de arasında olduğu 6 ayrı şirkette yöneticilik yapan, adı geçen örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 şüpheli hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "vergi usul kanuna muhalefet" ve "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada zanlıların tamamının yakalandığı belirtilmişti.

Gözaltına alınan bazı şüphelilerin kimlikleri ise şöyle:

"Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ'de yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Kobil Teknoloji AŞ'de yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel"