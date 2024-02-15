Ne iş yapıyor, ne iş yapılmasını hazmediyor... Takoz Ekrem

Buğra Kardan İstanbul

İktidarda bulunduğu dönemlerde hiçbir proje üretmeyen ve milletin faydasına olacak her hayırlı hizmete karşı çıkan CHP’nin “istemezükçü” zihniyeti, İmamoğlu eliyle yaşatılıyor. Göreve gelir gelmez ‘temel atmama törenleri’ düzenleyen ve devam eden metro inşaatlarını hafriyatla dolduran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de yargıdaki Moğoltay artıkları sayesinde prestij projeleri durduruyor.

Türkiye’nin gelişmesi ve büyümesi adına hayata geçirilen hemen her yeniliğe karşı çıkan ve son olarak İstanbul halkına nefes aldıracak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin iptal edilmesine önayak olan İmamoğlu, şimdi de Kanal İstanbul’a takoz oldu. “Size o beton kanalı yaptırmayacağız” diyen İmamoğlu, İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’nin imar planına ilişkin açtığı davada İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal ettiğini duyurdu. Türkiye’yi kilit konuma taşıyarak yılda 6 milyar dolar civarında gelir getirecek Kanal İstanbul’a engel olması, “Takoz Ekrem yapmıyor, yapılana da karşı çıkıyor” eleştirilerine sebep oldu.

İmamoğlu'nun çabaları nafile

Konuyla ilgili akit’e konuşan gazeteci-yazar Cengiz Alçayır, İmamoğlu’nun dev projelere taş koymaktan zevk aldığını söyledi. Alçayır, şunları belirtti: “Mahkeme sürecine baktığımızda Kanal İstanbul’u İmamoğlu’nun durdurması gibi bir durum olmadığını gözlemliyoruz. Burada mahkeme eksik evrakların tamamlanmasını talep ediyor. İmamoğlu, her projeye rant gözüyle bakıyor. Vatandaşları oy, projeleri rant olarak görüyor. Kanal İstanbul’u anlamaya, ülkeye getireceği faydayı İmamoğlu’nun anlaması mümkün değil. Buna İmamoğlu’nun ne kafası yeter ne çapı müsait. İmamoğlu’nun ‘Çılgın projeden anlamam. Benim işim su, ekmek, süt dağıtmak’ demesi de bunun kanıtı. İmamoğlu gibiler ancak rakı masaları kurar, yiyip içer, gülüp oynar. CHP zihniyeti de aynı böyledir. Hatırlanacağı üzere Boğaziçi Köprüsü’ne, Marmaray’a, Avrasya Tüneli’ne karşı çıkan da bunlardı. Ancak Kanal İstanbul öyle ya da böyle yapılacak. İmamoğlu ve onun gibilerin mücadeleleri nafile. Kanal İstanbul’u ilk kullanacaklar da CHP’liler olacak.”

Çivi çakmadı, çaktırmamak için de elinden geleni yaptı

Yazar Mustafa Albayrak ise şunları kaydetti: “ ‘Koç olacak kuzu ağılda belli olur’ der atalarımız. İmamoğlu, göreve gelir gelmez KKTC’ye gidip Mustafa Akıncı’yla görüştü. Akıncı, Rum tezlerini savunan biriydi. Daha Bismillah! İmamoğlu, bununla yetinmedi Türkiye düşmanlarıyla görüştü. Onlara destek verdi. Yani İmamoğlu, İstanbul’un hayrına bir iş yapmadı. Vaktinin büyük bölümünü Ankara’da geçirdi. Sel felâketine tatilde, kar fırtınasına balıkçıda yakalandı. Bir Cumhurbaşkanı aday adayı oldu. Bir CHP Genel Başkanı aday adayı oldu. Kukla birini CHP’nin başına getirdi. Belediye başkanlarını belirlemeye kalktı. Karşımızda İstanbul’a çivi çakmadığı gibi çaktırmayan bir İmamoğlu hakikati var. Utanmadan Kanal İstanbul’u durdurmaya çalışmakla, planı iptal ettirmekle övünüyor. Kanal İstanbul devlet projesidir, İmamoğlu’nun durdurmaya gücü yetmez. İnşallah İstanbul, 31 Mart’ta İmamoğlu derdinden kurtulacak ve çağ atlatan projelerle anılmaya devam edecek.”

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