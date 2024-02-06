  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Fidan bombayı patlattı dünya salladı

Hüseyin Çevik canice öldürülen Ramazan hocayla ilgili sessizliğini bozdu: Hakkım haram olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta: Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konut yapmak

Arttığında TTB felaket senaryosu yazmıştı! Sevindirici haber, Çorlu'dan başlayarak geldi

MHP lideri Bahçeli'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar: Yaralarımız el birliği ile sarıldı

Asgari ücretli 17 bin 2 lira alamayacak! Sebebi belli oldu

Uğur Dündar CHP'ye golü çaktı! ‘Alın size anket’

Erdoğan’dan Putin’e bomba teklif! Türkiye ziyaretine artık saatler kala duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okudu

Türkiye’den İsrail’e “MOSSAD” darbesi! Tüm dünya bu gelişmeyi konuşuyor
Teknoloji Ne helikopter ne uçak! Dünya bu melezi konuşuyor: Rotodyne
Teknoloji

Ne helikopter ne uçak! Dünya bu melezi konuşuyor: Rotodyne

Yeniakit Publisher
2024-02-06 19:33:00 -
Ne helikopter ne uçak! Dünya bu melezi konuşuyor: Rotodyne

Rotodyne’a tam anlamıyla ne helikopter ne de bir uçak demek mümkün olur. Çünkü bu hava taşıtı hem helikopterin hem de uçağın çeşitli fonksiyonlarına sahiptir. Peki böyle dâhiyane bir projenin başarısızlığının arkasında hangi sebepler olabilir?

İlk kez bundan yaklaşık 64 yıl önce piyasa sürülen Rotodyne’ın, yeni bir toplu taşıma aracı olması hedeflenmişti. Çünkü bu hava taşıtı, bir şehir merkezinden diğerine geçmenin en hızlı yolu olarak görüldü ancak işler, beklenildiği gibi gitmedi.

Bu rotor kanadının eğilmesi, helikopterin belirli bir yönde hareket etmesini sağlayan temel bir parçadır fakat Rotodyne’ın çalışma şekli bu değildir. Bu hava taşıtında, büyük rotora güç verilmez ve motora bile bağlı değildir.

Bunun yerine hava, rotor kanatlarından doğal olarak geçerken, rotorun âdeta bir fırıldak gibi dönmesine sebep olur. Bu dönüş ise kaldırma kuvvetini yaratır.

Yine de Rotodyne’ın kanatları ve tıpkı bir uçağa benzeyen bir çift turboprop türünde bir motoru vardır fakat ileri uçuşta güç verilmeden dönen rotor, uçağın ağırlığının yarısından fazlasını kaldırır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Rotodyne sahip olduğu bu benzersiz tasarımı sayesinde, döneminin tüm helikopterlerinden daha hızlı uçtu ve çok daha verimliydi.

Ayrıca herhangi bir helikopter gibi havada dikey biçimde asılı kalabilir, kalkabilir ve inebilirdi. Bunun sebebi de her rotor kanadının ucunda, küçük uçlu jelatin bulunmasıydı.

Kalkış ve iniş sırasında turboprop motor tarafından sağlanan yakıt ve basınçlı hava, rotoru döndürmek için ateşlenirdi. İleri uçuşa geçildiğinde ise uç jetler kapatılır ve rotor, bir kez daha serbestçe dönmeye başlardı.

Bu hava yolu harikası, 1959’a gelindiğinde ise şehirler arası yolculuklarda devrim yaratmayı vadettiği için dünya çapında ilgi görmeye başladı.

Aslında genel itibarıyla 1950’li ve 1960’lı yıllarda şehirler arası hava yolculuğu yükselişe geçmişti.

Fakat New York’tan Boston’a uçak yolculuğu yalnızca bir saat sürse de havaalanına gidip gelmek bu süreyi neredeyse ikiye katlardı. Bu noktadaki çözümlerden biri helikopter kullanmaktı. Böylece 1960’lara gelindiğinde Amerika’nın büyük şehirlerinde helikopterlere ait hava yolları ortaya çıktı.

Ancak bu helikopterlerin hiçbiri kâr etmiyordu ve Rotodyne projesi, büyük ölçüde gelişmiş hız ve menzili sayesinde, helikopter hava yollarını daha kârlı bir hâle getirecekti. Ayrıca bir şehir merkezini diğerine bağlayarak şehirler arası seyahatin yeni bir yolunu da açacaktı.

Bir diğer taraftan Rotodyne’a güçsüz ve serbestçe dönen bir rotor eklendiğinde, istediği zaman daha yavaş uçması mümkün olacaktı ve bu da onun, daha güvenli olduğu anlamına gelirdi.

Böylece 1957’de Rotodyne, İngiliz hükûmetinin desteğiyle göklere çıktı. 40 yolcuyu 700 km öteye taşıyabiliyor ve saatte 300 kilometrenin üzerinde hızlara kadar ulaşabiliyordu. Üstelik uçak, kendisinden çok da büyük olmayan bir alana kolaylıkla iniş ve kalkış yapabilirdi.

Nihayetinde 350 başarılı test uçuşunun ardından bu hava yolu taşıtının, güvenli ve kullanışlı olduğu kanıtlandı. Ancak Rotodyne’ı avantajlı kılan tüm bu özellikleri, ne yazık ki dezavantajlarının yanında bir hiç olarak kaldı.

Öncelikle bu hava taşıtının uç jetleri, çok fazla ses çıkarıyordu ve bu durum, şehrin ortasında epey sıkıntı oluşturacak.

Bununla birlikte halkın bu gürültüye tahammül edip edemeyeceği ise soru işaretlerin sebep oldu. Bu problemin farkında olan Rotodyne, gelişimini sürdürerek 75 yolcu kapasitesine ulaştı ve bu gürültünün önüne geçeceğine söz verdi.

Üreticiler uç jetlerdeki gürültü bastırıcı teknolojiyi geliştirmek için yıllarını harcadı. İlerleme oldukça zaman alsa da 1960’a gelindiğinde ekip, bu sesi yaklaşık %15 azalttı fakat bu bile Rotodyne’ının bu günlere gelebilmesi için yeterli olamadı.

Çünkü Rotodyne bu üretimin devam edilebilmesi için hâlâ İngiliz hükûmetine bel bağlamak zorundaydı ve yeterli finansman sağlanamadı. Bunun sebebi de 1960’lı yıllarda İngiltere’de havacılık sektörünün tam bir karmaşa içinde olmasıydı.

O dönemde uçak üreticisi çok fazlaydı ancak uçak üretimi, hükûmetin finansmanına bağlı olduğundan bir o kadar azdı.

Bu problemden dolayı çeşitli hava yolu şirketleri, tek bir çatı altında toplanmak zorunda kaldı ve Rotodyne da diğer helikopter projeleriyle rekabet hâlindeyken bu karmaşanın ortasında kaldı.

Öte yandan bu hava yolu taşıtının üretimi, daha güçlü motorların tedarik edilmesindeki zorluklar nedeniyle de yavaşladı. Nihayetinde 1962’de ekonomik baskılarla karşı karşıya kalan İngiliz hükûmeti, birdenbire bu hava yolu taşıtının fonunu tamamen kesti.

Sonuç olarak bir zamanlar şehirler arası seyahatte devrim yaratmayı vadeden bu yarı helikopter ve yarı uçak, tarihin tozlu raflarına kaldırıldı.

Kaynak: webtekno

Milli Muharip Uçak Kaan mı F-35 mı? Dünyanın merak ettiği soru cevap buldu
Milli Muharip Uçak Kaan mı F-35 mı? Dünyanın merak ettiği soru cevap buldu

Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kaan mı F-35 mı? Dünyanın merak ettiği soru cevap buldu

F-35'ten sonra bir ülke daha Türkiye'ye uçak satma konusunda geri adım atıyor! Hükümetleri toplandı
F-35'ten sonra bir ülke daha Türkiye'ye uçak satma konusunda geri adım atıyor! Hükümetleri toplandı

Teknoloji

F-35'ten sonra bir ülke daha Türkiye'ye uçak satma konusunda geri adım atıyor! Hükümetleri toplandı

F-35 savaş uçağı programına ilişkin Türkiye'den çok konuşulan karar, uçak hamlesi: sistem olarak kaybetmedik!
F-35 savaş uçağı programına ilişkin Türkiye'den çok konuşulan karar, uçak hamlesi: sistem olarak kaybetmedik!

Teknoloji

F-35 savaş uçağı programına ilişkin Türkiye'den çok konuşulan karar, uçak hamlesi: sistem olarak kaybetmedik!

Büyük bir hızla piste iniş yapan uçakların lastikleri nasıl oluyor da hiç patlamıyor?
Büyük bir hızla piste iniş yapan uçakların lastikleri nasıl oluyor da hiç patlamıyor?

Dünya

Büyük bir hızla piste iniş yapan uçakların lastikleri nasıl oluyor da hiç patlamıyor?

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23