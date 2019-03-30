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Ne hamsi ne palamut, en bereketlisi istavrit

Karadeniz’de bugünlerde bol avlanan istavrit, son 5 yılın en bereketli dönemini yaşıyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:34
Ne hamsi ne palamut, en bereketlisi istavrit

Karadeniz’de bugünlerde bol avlanan istavrit, son 5 yılın en bereketli dönemini yaşıyor.


Balık avı yasağının başlamasına az bir süre kala Karadeniz’de bol miktarda avlanan istavrit tezgahları süslerken, fiyatı da sezon başından bu yana 12.5-15 TL arasında değişiyor. Bölgede istavrit hamsiden sonra vatandaşın en çok tercih ettiği balık olurken, sezonun en istikrarlı balığı oldu.


Bu sezon başında palamudun önceki yıllara göre bolca avlanması hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ederken hamside ise bu durum tersi yaşandı. Bu sezon hamside umduklarını bulamayan balıkçılar bu günlerde bolca avladıkları istavritle evlerine ekmek götürürken, istavritte son 5 yılın en bereketli sezonunu yaşadığı belirttiler.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:34
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